Emoţiile continuă pentru România, după Campionatul European! Tragere la sorţi a barajului pentru Mondialul din 2025 - Antena Sport

Acest meci a fost cel cu numărul 100 pentru România la Europene, în cele 15 apariţii la turneele finale. România aşteaptă acum încheierea tuturor partidelor, pentru a-şi cunoaşte poziţia finală la Campionatul European, în funcţie de clasamentele finale din ambele grupe principale.

„Eu consider că echipa națională a României s-a autodepășit la acest Campionat European. Am avut jocurile din grupe foarte bune, am obținut o victorie extraordinară în fața Suediei. Din păcate, în cele două jocuri cu Ungaria și Polonia n-am mai fost la același nivel.

Am avut 20 de minute bune cu Ungaria, astăzi 30 de minute au fost ok. Nu am putut ține ritmul apoi. Am căutat soluții, ne-am dorit mult să câștigăm pentru toți suporterii care ne-au susținut. Poate am fi meritat să încheiem cu o victorie, pentru tot ce am făcut la Euro.

Am plecat cu șanse foarte mici, ne-am realizat obiectivul propus, dar mereu îți dorești mai mult. Noi ne-am dorit să încheiem cu o victorie. Astăzi, Polonia ne-a fost superioară din punct de vedere fizic în partea secundă. Nu am reușit să întoarcem rezultatul.

Eu cred că echipa națională a luptat, a avut atitudine în foarte multe momente. S-a autodepășit, dar astăzi suntem dezamăgiți. Cred că am avut anumite situații bune astăzi, am ratat două aruncări de la 7 metri. În apărare nu am mai fost suficient de grupați, nu am avut aceeași agresivitate. Am lăsat prea multe spații. În partea secundă am și riscat. Poate, pe final, dacă am fi venit la două goluri, puteam obține ceva!”, a spus Florentin Pera.