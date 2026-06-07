„De aia eram supărată!” Crina Pintea, schimbată total după ce CSM București a cucerit bronzul la Budapesta

CSM București a învins-o fără mari emoții pe Brest în finala mică a Final Four-ului de la Budapesta, scor 32-26.

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Victoria cu Brest este și finalul unei ere pentru CSM București. Vor părăsi echipa nu mai puțin de 8 jucătoare: Gabriela Moreschi (Metz), Evelina Eriksson (Gloria Bistrița), Daciana Hosu (Gloria Bistrița), Djurdjina Jaukovic (Buducnost), Elizabeth Omoregie (Ferencvaros), Inger Smits (Râmnicu Vâlcea), Trine Ostergaard (Viborg) și Merel Freriks (Borussia Dortmund).

Crina Pintea sărbătorește bronzul

Crina Pintea a fost schimbată la 180 de grade după victoria obţinută de CSM în finala mică de la Budapesta. Dacă după meciul cu Metz s-a certat cu un jurnalist, acum pivotul lui CSM a zâmbit aproape încontinuu pe parcursul discuției cu jurnaliștii.

„Asta îmi lipsea (nr medalia de bronz). Cu toate că ne-am dorit extrem de mult aurul, chiar asta lipsea de la mine. Astăzi a fost diferit, noi ne-am simțit diferit. Ieri a fost apăsător. Eram supărată pentru că știu că noi putem mult mai mult. Ne-am demonstrat de nenumărate ori și am pus presiune fără niciun motiv. În condițiile în care nu era necesar. De aia eram supărată.

Astăzi sunt bucuroasă, sunt recunoscătoare. Sunt mândră de echipa mea, de fete, de antrenori. Sunt împlinită. Nu am făcut nicio magie peste noapte. Ne-am dat seama că nu a fost ziua noastră. Așa a fost pe parcursul sezonului, am trecut prin astfel de momente. Noi știm ce putem să oferim. Știm cine suntem. Astăzi am jucat ca o echipă.