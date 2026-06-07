Surpriză colosală în FINAL FOUR din Liga Campionilor! Metz o învinge pe Gyor după un meci fantastic

Min 40. Metz se desprinde la 4 goluri, 26-22

Min 35. Început foarte bun de repriză secundă pentru Metz, cea care conduce cu 21-19

PAUZĂ! Metz trece în avantaj chiar înainte de finalul reprizei!

Min 29. În sfârșit, Metz reușește să egaleze după aruncare de la 7 metri! Gyor n-a marcat în ultimele 4 minute

Min 25. În două rânduri a trecut Metz pe lângă egalare, dar mingea a lovit transversala. Apoi, Gyor a ajuns din nou la 2 puncte în față

Min 20. Metz reușește să păstreze echilibrul și încearcă egalarea, dar ratează o aruncare de 7 metri.

Min 15. Gyor continuă să o țină la distanță pe Metz

Min 13: Gyor conduce la două goluri, 10-8

Min 9: Primul moment de avantaj: Gyor înscrie două goluri consecutive și are 7-5

Min 8: Meciul continuă să fie echilibrat, acum este egalitate la 5.

Min. 5: Gyor – Metz 3-3. Început echilibrat de meci.

Min. 1: A început finala Champions League de la Budapesta.

Gyor, deţinătoarea trofeului, s-a calificat în finala Ligii Campionilor la handbal feminin, după ce a învins echipa franceză Brest Bretagne Handball cu scorul de 31-30 (17-16), sâmbătă, în MVM Dome din Budapesta, în a doua semifinală.

Gyor a condus în cea mai mare parte a timpului, dar Brest avea 30-29 când mai erau cinci minute de joc. Până la final, echipa maghiară a ai înscris de două ori, prin Kristina Joegensen şi Kelly Dulfer, iar Brest a ratat mai multe atacuri.

Câştigătoarea din 2025 este Gyor ETO, care are 7 trofee în total.