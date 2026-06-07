Surpriză colosală în FINAL FOUR din Liga Campionilor! Metz o învinge pe Gyor după un meci fantastic

Gyor – Metz a fost finala EHF Champions League. Mare favorită încă dinainte de startul competiției, cu atât mai mult cu cât finala se disputa la Budapesta, Gyor a dominat prima repriză până spre finalul ei, însă Metz s-a ținut scai și a reușit chiar să intre la cabine cu un avantaj de un gol. În repriza a doua însă Metz a fost devastatoare și a condus chiar și cu 6 goluri și pune astfel mâna pe trofeu!
CSM București a câștigat „finala mică” cu Brest. „Tigroaicele” s-au impus fără emoții, scor 32-26, după ce au pierdut în semifinale cu Metz, 27-32.
Gyor 29-31 Metz LIVE TEXT, în finala Champions League
FINAL! Metz câștigă Final Four-ul din Liga Campionilor după o repriză secundă fantastică!
Min 57. Metz înscrie în ultimele secunde de superioritate, iar Gyor ratează apoi atacul!
Min 56. Gyor rămâne în inferioritate pentru 2 minute, însă Metz ratează următorul atac.
Min 55. Gyor revine și se apropie la doar două goluri de Metz, cu 5 minute înainte de final
Min 51. Metz se apropie tot mai mult de victorie, 30-25.
Min 47. Gyor a căzut total! Metz a ajuns să aibă și 6 goluri avans, 28-22!
Min 40. Metz se desprinde la 4 goluri, 26-22
Min 35. Început foarte bun de repriză secundă pentru Metz, cea care conduce cu 21-19
PAUZĂ! Metz trece în avantaj chiar înainte de finalul reprizei!
Min 29. În sfârșit, Metz reușește să egaleze după aruncare de la 7 metri! Gyor n-a marcat în ultimele 4 minute
Min 25. În două rânduri a trecut Metz pe lângă egalare, dar mingea a lovit transversala. Apoi, Gyor a ajuns din nou la 2 puncte în față
Min 20. Metz reușește să păstreze echilibrul și încearcă egalarea, dar ratează o aruncare de 7 metri.
Min 15. Gyor continuă să o țină la distanță pe Metz
Min 13: Gyor conduce la două goluri, 10-8
Min 9: Primul moment de avantaj: Gyor înscrie două goluri consecutive și are 7-5
Min 8: Meciul continuă să fie echilibrat, acum este egalitate la 5.
Min. 5: Gyor – Metz 3-3. Început echilibrat de meci.
Min. 1: A început finala Champions League de la Budapesta.
Gyor, deţinătoarea trofeului, s-a calificat în finala Ligii Campionilor la handbal feminin, după ce a învins echipa franceză Brest Bretagne Handball cu scorul de 31-30 (17-16), sâmbătă, în MVM Dome din Budapesta, în a doua semifinală.
Gyor a condus în cea mai mare parte a timpului, dar Brest avea 30-29 când mai erau cinci minute de joc. Până la final, echipa maghiară a ai înscris de două ori, prin Kristina Joegensen şi Kelly Dulfer, iar Brest a ratat mai multe atacuri.
Câştigătoarea din 2025 este Gyor ETO, care are 7 trofee în total.
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