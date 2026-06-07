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Semnează cu CSM București, după ce a câștigat Champions League cu Metz: „Abia aștept”

Viviana Moraru Publicat: 7 iunie 2026, 23:56

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Semnează cu CSM București, după ce a câștigat Champions League cu Metz: Abia aștept”

Tyra Axner, în finala Metz - Gyor/ Profimedia

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Tyra Axner (24 de ani) va fi jucătoarea celor de la CSM București, din sezonul viitor. Suedeza a câștigat trofeul Champions League cu Metz în Final Four-ul de la Budapesta, după finala istorică cu Gyor.

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Metz a produs marea surpriză și a devenit prima echipă din Franța care devine campioană în EHF Champions League. Franțuzoaicele s-au impus cu scorul de 31-29 în marea finală cu Gyor.

Semnează cu CSM București, după ce a câștigat Champions League cu Metz

Tyra Axner, inter stânga, o va înlocui la CSM București pe Djurdjina Jaukovic. Aceasta este una dintre cele opt jucătoare care se vor despărți de „tigroaice”, în această vară, printre ele fiind și Elizabeth Omoregie.

Tyra Axner abia așteaptă să fie antrenată de Bojana Popovic. Suedeza vrea să câștige marele trofeu Champions League și alături de CSM București.

„A fost atât de frumos totul! Unul dintre cele mai mari evenimente la care poți participa cu echipa de club. Incredibil! Am venit aici cu un plan concret de joc, dar și cu un vis. Totul s-a întâmplat exact cum ne-am planificat. Toată munca, toate orele petrecute în sala de antrenamente, acum au dat roade.

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CSM București este o echipă foarte bună, multe jucătoare talentate. S-a văzut și în meciul lor de astăzi. Abia aștept să mă alătur și să fiu antrenată de Bojana Popovic. Îi port un foarte mare respect. Atât ca antrenoare, cât și ca jucătoare. A fost mare, a jucat chiar în poziția mea. Cred că am multe de învățat de la ea, dar și mult de muncă. Sunt încântată.

Planul e să ne întoarcem în Final Four anul viitor. Bineînțeles că CSM are capacitatea să câștige competiția”, a declarat Tyra Axner, conform gsp.ro.

Metz a câștigat Champions League

Metz Handball a cucerit în premieră, duminică, trofeul Ligii Campionilor, după ce a învins în finală formaţia Gyor ETO, scor 31-29 (18-17). CSM Bucureşti a câştigat medalia de bronz, iar la U17 s-a clasat pe locul 2.

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Metz a jucat finala în premieră, după ce a eliminat în semifinale vicecampioana României, CSM Bucureşti, scor 32-27. La rândul său, Gyor ETO a trecut la limită de Brest Bretagne Handball, cu 31-30.

În finala mică, CSM Bucureşti – Brest Bretagne, scor 32-26 (15-13).

CSM Bucureşti s-a calificat la Turneul F4 după ce a eliminat în sferturi formaţia daneză Team Esbjerg (25-26, 37-27). Câştigătoare a trofeului în 2016, CSM Bucureşti nu s-a mai calificat la Turneul F4 din 2018, când a câştigat medalia de bronz, la fel ca în anul precedent.

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