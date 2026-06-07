Semnează cu CSM București, după ce a câștigat Champions League cu Metz: „Abia aștept”

Tyra Axner (24 de ani) va fi jucătoarea celor de la CSM București, din sezonul viitor. Suedeza a câștigat trofeul Champions League cu Metz în Final Four-ul de la Budapesta, după finala istorică cu Gyor.

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Metz a produs marea surpriză și a devenit prima echipă din Franța care devine campioană în EHF Champions League. Franțuzoaicele s-au impus cu scorul de 31-29 în marea finală cu Gyor.

Semnează cu CSM București, după ce a câștigat Champions League cu Metz

Tyra Axner, inter stânga, o va înlocui la CSM București pe Djurdjina Jaukovic. Aceasta este una dintre cele opt jucătoare care se vor despărți de „tigroaice”, în această vară, printre ele fiind și Elizabeth Omoregie.

Tyra Axner abia așteaptă să fie antrenată de Bojana Popovic. Suedeza vrea să câștige marele trofeu Champions League și alături de CSM București.

„A fost atât de frumos totul! Unul dintre cele mai mari evenimente la care poți participa cu echipa de club. Incredibil! Am venit aici cu un plan concret de joc, dar și cu un vis. Totul s-a întâmplat exact cum ne-am planificat. Toată munca, toate orele petrecute în sala de antrenamente, acum au dat roade.