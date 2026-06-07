CSM Bucureşti – Brest LIVE SCORE (16:00). Duel pentru bronz, în Liga Campionilor

CSM Bucureşti va întâlni Brest Bretagne Handball în finala pentru medalia de bronz a Ligii Campionilor, iar pentru trofeu vor lupta Gyor ETO şi Metz Handball, în urma semifinalelor de sâmbătă, la Turneul Final Four de la Budapesta.
În prima semifinală a zilei, CSM Bucureşti a pierdut, în prezenţa a 18.500 de spectatori, cu Metz Handball, scor 27-32 (13-17), iar în cea de-a doua Gyor ETO, deţinătoarea trofeului, a dispus de Brest Bretagne Handball, scor 31-30 (17-16).
CSM Bucureşti – Brest, duel pentru bronz, în Liga Campionilor
Astfel, duminică, de la ora 16.00, va avea loc finala pentru medalia de bronz, între CSM Bucureşti – Brest Bretagne Handball, iar de la ora 19.00, în finala pentru trofeul sezonului 2026 se vor duela Metz Handball şi Gyor ETO.
CSM Bucureşti s-a calificat la Turneul F4 după ce a eliminat în sferturi formaţia daneză Team Esbjerg (25-26, 37-27). Câştigătoare a trofeului în 2016, CSM Bucureşti nu s-a mai calificat la Turneul F4 din 2018, când a obţinut medalia de bronz, la fel ca în anul precedent.
Câştigătoarea din 2025 este Gyor ETO, care are 7 trofee în total.
Crina Pintea, moment tensionat la conferinţa de presă
Crina Pintea a fost extrem de deranjată de întrebarea pusă de un jurnalist la conferința de presă organizată după ce CSM București a fost eliminată de Metz de Liga Campionilor. Pivotul “tigroaicelor” a avut un schimb de replici cu omul din presă după o întrebare tendențioasă pusă de acesta.
“Ai avut o răbufnire, antrenoarea s-a grăbit să te calmeze, la urechea stângă, la urechea dreaptă. Acum stai la doi metri de ea. Ce s-a întâmplat azi? Ați pierdut campionatul, ați pierdut Cupa, azi ați pierdut. Sunt probleme financiare sau ce se întâmplă? Ați jucat slab“.
Replica Crinei Pintea nu a întârziat să apară, fiind extrem de deranjată de întrebarea omului din presă:
“Puteți să vă opriți? Sau vă opresc eu! Deci, dacă căutați scandal, nu suntem aici pentru asta. Iar dacă am ceva de zis, o să vorbesc doar eu cu ea. Nu, nu a vrut să mă calmeze pentru nimic. Îmi doream foarte tare să reușim.
M-am săturat de toate lucrurile astea! Ar fi bine să vedeți lucrurile frumoase care s-au întâmplat și să nu mai căutați scandal! Asta e rugămintea mea“, a spus pivotul de la CSM la conferință.
Schimbul de replici a continuat, jurnalistul încercând să insinueze că Pintea și Bojana Popovic stau la distanță din cauza unui conflict: “Și acum stați la doi metri depărtare…“. Atunci, Pintea și-a mutat scaunul și microfonul mai aproape de antrenoarea sa: “Aici a fost scaunul, aici e microfonul. Nu e nicio problemă“.
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