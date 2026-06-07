CSM Bucureşti – Brest LIVE SCORE (16:00). Duel pentru bronz, în Liga Campionilor

“Ai avut o răbufnire, antrenoarea s-a grăbit să te calmeze, la urechea stângă, la urechea dreaptă. Acum stai la doi metri de ea. Ce s-a întâmplat azi? Ați pierdut campionatul, ați pierdut Cupa, azi ați pierdut. Sunt probleme financiare sau ce se întâmplă? Ați jucat slab“.

Replica Crinei Pintea nu a întârziat să apară, fiind extrem de deranjată de întrebarea omului din presă:

“Puteți să vă opriți? Sau vă opresc eu! Deci, dacă căutați scandal, nu suntem aici pentru asta. Iar dacă am ceva de zis, o să vorbesc doar eu cu ea. Nu, nu a vrut să mă calmeze pentru nimic. Îmi doream foarte tare să reușim.

M-am săturat de toate lucrurile astea! Ar fi bine să vedeți lucrurile frumoase care s-au întâmplat și să nu mai căutați scandal! Asta e rugămintea mea“, a spus pivotul de la CSM la conferință.

Schimbul de replici a continuat, jurnalistul încercând să insinueze că Pintea și Bojana Popovic stau la distanță din cauza unui conflict: “Și acum stați la doi metri depărtare…“. Atunci, Pintea și-a mutat scaunul și microfonul mai aproape de antrenoarea sa: “Aici a fost scaunul, aici e microfonul. Nu e nicio problemă“.