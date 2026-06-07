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Elizabeth Omoregie și-a luat adio de la CSM București, după bronzul cucerit: „Mulțumesc pentru tot, România”

Viviana Moraru Publicat: 7 iunie 2026, 19:39

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Elizabeth Omoregie și-a luat adio de la CSM București, după bronzul cucerit: Mulțumesc pentru tot, România”

Elizabeth Omoregie, la CSM București/ Sport Pictures

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Elizabeth Omoregie și-a luat adio de la CSM București, după bronzul cucerit în EHF Champions League. „Tigroaicele” au câștigat finala „mică” în fața celor de la Brest, scor 32-36.

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Elizabeth Omoregie a disputat ultimul ei meci la CSM București, în Final Four-ul Champions League. Coordonatoarea de joc va evolua la Ferencvaros, din sezonul viitor.

Elizabeth Omoregie și-a luat adio de la CSM București, după bronzul cucerit

Elizabeth Omoregie a transmis un mesaj emoționant și a mulțumit României, după cei opt ani petrecuți la CSM București.

Mulțumesc pentru tot ce mi-a dat România. Am venit ca o fetiță de 21 de ani și plec la 29 de ani ca femeie. Am învățat foarte multe în România. M-am distrat, m-am bucurat, am avut foarte multe emoții. Am legat prietenii pentru viață și asta e cel mai frumos lucru”, a declarat Elizabeth Omoregie, după finala „mică” din Champions League.

De asemenea, Elizabeth Omoregie a recunoscut că și-ar fi dorit să-și încheie aventura la CSM București cu un trofeu Champions League. Slovena a transmis că și medalia de bronz este una cu totul specială, ținând cont că „tigroaicele” nu mai ajunseseră în Final Four de opt ani.

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„Sunt atât, atât de mândră de echipa mea și acesta este modul în care am vrut să plec acasă. Le-am spus fetelor că nu vreau să plec cu mâinile goale. Nu vreau să mă întorc acasă ca un pierzător. Așa că am reușit, iar această medalie este atât de specială pentru mine pentru că nu doar mi-am îndeplinit visul de a fi în Final Four, ci nici nu plec cu mâinile goale. Sunt foarte mândră de echipa mea, sunt foarte mândră de cum îmi închei capitolul la București. Bineînțeles că mi-aș fi dorit să joc finala, dar aşa este sportul.

Îți consumă multă energie, ai o altă zi… dar partea bună este că îți oferă o nouă șansă, iar dacă nu profiți de ea, nu aș fi plecat cu asta (n.r. medalia) acasă. Deci sunt atât de mândră că am rămas unite după meciul de ieri și am știut mereu că este vorba despre noi și despre cum jucăm. Am spus ieri că astăzi va fi o echipă nouă pe teren și a fost.

Așa că știu că atunci când jucăm în acest fel suntem de neoprit; ieri am avut pur și simplu o zi proastă, dar astăzi am arătat cine suntem și ne-am etalat jocul. Sunt atât de mândră de cum am jucat în apărare și de cât de uimitori au fost portarii noștri. În atac am găsit mereu soluțiile, iar când suntem în această formă suntem de neoprit; sunt atât, atât de mândră”, a mai spus Elizabeth Omoregie.

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