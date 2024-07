Nicuşor Dan, veste uriaşă pentru CSM Bucureşti! Ce a spus despre salariul Cristinei Neagu - Antena Sport

Nicuşor Dan a transmis o veste uriaşă pentru CSM Bucureşti! Primarul reales al Capitalei a vorbit şi despre salariul Cristinei Neagu.

Nicuşor Dan a declarat că CSM Bucureşti va continua să fie finanţată de la bugetul Primăriei Capitalei, în aceleaşi condiţii. Totodată, Nicuşor Dan a subliniat că nu i se pare mare salariul primit de Cristina Neagu. Neagu câştigă 20.000 de euro lunar.

”E o decizie pe care o vom lua împreună cu Consiliul General, opțiunea mea este da. Din păcate, presa spune că noi plătim salariile cele mai mari. Realitatea spune că noi am fost pe locul 7, ca buget, dintre echipele care au fost în Champions League.

Echipa a ratat Final Four, pentru că Final Four înseamnă locurile 1-4, și noi am avut bugetul cu numărul 7. E cumva logic. Tot timpul ne propunem să fim în primele patru, dat totuși avem bugetul cu numărul 7. Și am fost tot timpul în primele 8. Obiectivul a fost primele patru. Nu am atins acest obiectiv, numai că el era ușor nerealist, din moment ce aveam bugetul 7.

E important ca această echipă, ca Rapid, Dinamo, ca alte echipe din București, să fie în competiții internaționale, pentru că este un brand al Bucureștiului. Nu cred că ar trebui să dublăm bugetul ca să ne propunem să câștigăm Champions League, cred că așa cum funcționează echipa e foarte bine”, a declarat Nicușor Dan, potrivit primasport.ro.