România va întâlni Turcia în faza a doua a calificărilor europene la CM 2027 - Antena Sport

Naţionala României se va duela cu reprezentativa Turciei pentru calificarea în faza a treia a calificărilor europene la Campionatul Mondial din 2027.
EHF a anunţat meciurile eliminatorii, în urma clasărilor pe locul 4 din grupele preliminare ale Campionatului European, care se desfăşoară în aceste zile. România a încheiat pe locul 4 în grupa B, cu trei înfrângeri, astfel că intră în faza a doua a calificărilor europene la CM2027.
România va întâlni Turcia în faza a doua a calificărilor europene la CM 2027
Echipelor clasate pe locul 4 în grupele preliminare la CE2026 li se alătură şi cele trei care au câştigat în prima fază a calificărilor, adică Kosovo, Letonia şi Turcia.
Meciurile pentru calificarea în faza treia, programate în luna martie, sunt: Bosnia – Kosovo, Georgia – Israel, Ucraina – Slovacia, Serbia – Lituania, Polonia – Letonia, Turcia – România, Grecia – Belgia şi Finlanda – Muntenegru.
Celor opt câştigătoare li se vor alătura în faza a treia şi şase echipe care au încheiat pe locul 3 în grupele preliminare ale CE2026, adică Insulele Feroe, Macedonia de Nord, Olanda, Austria, Cehia şi Italia, plus alte şase reprezentative angrenate încă în competiţie.
În total, 10 câştigătoare din faza 3 se vor califica la turneul final, la care din Europa vor ajunge direct Germania, în calitate de gazdă a CM2027, Danemarca (deţinătoarea trofeului), plus alte 4 echipe cel mai bine clasate la CE2026 (în afara Germaniei şi Danemarcei).
Tragerea la sorţi a meciurilor din faza a treia, care sunt programate în luna mai, va avea loc în 31 ianuarie.
Campionatul Mondial din 2027 va avea loc între 13-31 ianuarie, în Germania, cu 32 de echipe naţionale la start.
