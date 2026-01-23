România va întâlni Turcia în faza a doua a calificărilor europene la CM 2027 - Antena Sport

Naţionala României se va duela cu reprezentativa Turciei pentru calificarea în faza a treia a calificărilor europene la Campionatul Mondial din 2027.

EHF a anunţat meciurile eliminatorii, în urma clasărilor pe locul 4 din grupele preliminare ale Campionatului European, care se desfăşoară în aceste zile. România a încheiat pe locul 4 în grupa B, cu trei înfrângeri, astfel că intră în faza a doua a calificărilor europene la CM2027.

România va întâlni Turcia în faza a doua a calificărilor europene la CM 2027

Echipelor clasate pe locul 4 în grupele preliminare la CE2026 li se alătură şi cele trei care au câştigat în prima fază a calificărilor, adică Kosovo, Letonia şi Turcia.

Meciurile pentru calificarea în faza treia, programate în luna martie, sunt: Bosnia – Kosovo, Georgia – Israel, Ucraina – Slovacia, Serbia – Lituania, Polonia – Letonia, Turcia – România, Grecia – Belgia şi Finlanda – Muntenegru.

Celor opt câştigătoare li se vor alătura în faza a treia şi şase echipe care au încheiat pe locul 3 în grupele preliminare ale CE2026, adică Insulele Feroe, Macedonia de Nord, Olanda, Austria, Cehia şi Italia, plus alte şase reprezentative angrenate încă în competiţie.