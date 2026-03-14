Cătălin Cîrjan a pus tunurile pe arbitraj după Rapid – Dinamo 3-2: “Rezultatul s-a decis în altă parte”

Dinamo rămâne pe ultimul loc din play-off, după eşecul din derby-ul cu Rapid, 2-3. A fost prima oară când câinii roşii pierd un meci în care au deschis scorul, în acest sezon.

Dinamoviştii au pus tunurile pe arbitraj, după faultul neacordat de arbitrii la golul de 2-2 înscris de Claudiu Petrila.

Cătălin Cîrjan a pus tunurile pe arbitraj după Rapid – Dinamo 3-2

“Cred că seara asta e greu de vorbit despre fotbal. Am văzut faza de la golul 2 al lor. Acum e intensitate mai mare, e fault clar. Ne-am uitat de 10 ori. Arbitrul a spus că se verifică şi a dat gol. La golul lor, s-a dat imediat, dar a fost un fault clar.

Nu a fost pentru domnul Şucu bucuria mea. Anumiţi oameni au fost împotriva mea. Nu a fost pentru domnul Şucu. În seara asta, am început meciul foarte bine. Trebuie să vedem unde greşim. Am dat tot ce am avut mai bun, dar acel fault a influenţat tot.

Este foarte frustrant. Nu s-a decis meciul pe teren, a fost decis în altă parte, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Vom lupta în continuare. Suntem şi în semifinalele Cupei României”, a spus Cîrjan, citat de digisport.ro.