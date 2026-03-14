Cătălin Cîrjan a pus tunurile pe arbitraj după Rapid – Dinamo 3-2: “Rezultatul s-a decis în altă parte”

Dinamo rămâne pe ultimul loc din play-off, după eşecul din derby-ul cu Rapid, 2-3. A fost prima oară când câinii roşii pierd un meci în care au deschis scorul, în acest sezon.
Dinamoviştii au pus tunurile pe arbitraj, după faultul neacordat de arbitrii la golul de 2-2 înscris de Claudiu Petrila.
Cătălin Cîrjan a pus tunurile pe arbitraj după Rapid – Dinamo 3-2
“Cred că seara asta e greu de vorbit despre fotbal. Am văzut faza de la golul 2 al lor. Acum e intensitate mai mare, e fault clar. Ne-am uitat de 10 ori. Arbitrul a spus că se verifică şi a dat gol. La golul lor, s-a dat imediat, dar a fost un fault clar.
Nu a fost pentru domnul Şucu bucuria mea. Anumiţi oameni au fost împotriva mea. Nu a fost pentru domnul Şucu. În seara asta, am început meciul foarte bine. Trebuie să vedem unde greşim. Am dat tot ce am avut mai bun, dar acel fault a influenţat tot.
Este foarte frustrant. Nu s-a decis meciul pe teren, a fost decis în altă parte, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Vom lupta în continuare. Suntem şi în semifinalele Cupei României”, a spus Cîrjan, citat de digisport.ro.
După prima etapă disputată în play-off, Dinamo e pe locul 6, cu 26 de puncte. De partea cealaltă, Rapid a trecut pe primul loc, cu 31 de puncte, unul peste Universitatea Craiova, care a fost învinsă pe teren propriu de FC Argeş.
Rapid – Dinamo 3-2
Rapid a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-2, pe Dinamo, în prima etapă din play-off-ul Ligii 1. Echipa lui Gâlcă a trecut pe primul loc.
Meciul din Giuleşti a început perfect pentru oaspeţi. Alexandru Musi a fost faultat în careu de Borza, Istvan Kovacs a dictat penalti în favoarea dinamoviştilor, iar Armstrong a transformat, deschizând scorul, în minutul 9.
Rapidiştii au solicitat penalty, la Paşcanu, în minutul 13, însă arbitrul a lăsat jocul să continue. Gazdele au egalat în minutul 38, prin Grameni, care a şutat din afara careului, însă oaspeţii au revenit în avantaj, imediat după pauză, când Cătălin Cîrjan a înscris cel de-al cincilea său gol stagional.
Replica giuleştenilor a venit în minutul 62, când Epassy a prins mingea la lovitura de cap a lui Alex Dobre. Golul egalizator al gazdelor a fost marcat de Petrila, în minutul 67, cu un şut extraordinar din afara careului, dar dinamoviştii au acuzat un fault în atac al lui Borza la Musi.
Rapid a trecut la conducere în minutul 85, când Moruţan a încercat o foarfecă în careu, fără destulă forţă, dar mingea a ajuns la Vulturar şi acesta l-a învins pe Epassy. Meciul s-a încheiat cu eliminarea lui Duţu, în prelungiri şi Rapid s-a impus cu 3-2 în faţa lui Dinamo.
