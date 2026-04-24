Scandal la alegerile pentru președinte la FR Handbal! Circ din cauza lipsei perdelelor la cabinele de vot

VIDEO

Radu Constantin Publicat: 24 aprilie 2026, 15:00

Comentarii
Adunarea Generală de Alegeri a Federației Române de Handbal are loc astăzi, 24 aprilie 2026. Şi a început de la ora 11:00, la Hotel Pullman World Trade Center, sala New York.

Președintele în exercițiu al FRH, Constantin Din, vicepreședintele Sorin Dinu, președintele Asociației Județene de Handbal Cluj, Cristian Potoră, și fostul handbalist Bogdan Voina sunt cei patru candidați la alegerile pentru președinția Federației Române de Handbal.

A ieşit însă un circ imens, deoarece cabinele de vot nu aveau perdele. “Vrem perdele! E vot secret! Le-am văzut la recepție. De ce nu le puneți?”, au fost reoproşuri din sală. Într-un final, organizatorii au adus perdele, dar o parte dintre alegători au fost iar nemulţumiţi, deoarece ei doreau să voteze “fără perdele”.

S-a votat din nou, şi a rămas ca votul să aibă loc fără perdele.

Drept de vot pentru alegerea unui nou preşedinte al FR de Handbal au 242 de persoane.

