Lindsey Vonn, operație de șase ore după revenirea în SUA: „Sunt cu adevărat bionică” - Antena Sport

Lindsey Vonn, operație de șase ore după revenirea în SUA: „Sunt cu adevărat bionică"

Home | Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 | Lindsey Vonn, operație de șase ore după revenirea în SUA: „Sunt cu adevărat bionică”

Lindsey Vonn, operație de șase ore după revenirea în SUA: „Sunt cu adevărat bionică”

Viviana Moraru Publicat: 21 februarie 2026, 9:17

Comentarii
Lindsey Vonn, operație de șase ore după revenirea în SUA: Sunt cu adevărat bionică”

Lindsey Vonn, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026 / Profimedia

Starul american Lindsey Vonn a suferit vineri o nouă intervenţie chirurgicală la piciorul stâng grav fracturat la Jocurile Olimpice. 

Vonn s-a întors acasă în Statele Unite la sfârşitul săptămânii trecute, după o săptămână de tratament pentru o fractură complexă a tibiei şi cel puţin patru operaţii la un spital din Italia. 

Lindsey Vonn a fost operată pentru a patra oară 

„Am trecut cu bine de operaţie”, a scris Vonn pe Instagram. „A durat puţin mai mult de 6 ore. După cum puteţi vedea, a fost nevoie de multe plăci şi şuruburi pentru a reface osul. Având în vedere gravitatea traumatismului, am avut ceva probleme după operaţie şi încă nu am putut fi externată din spital”, a adăugat Vonn. „Aproape am reuşit. Paşi mici.” 

Vonn a adăugat pe X lângă o radiografie care arată şuruburi metalice şi alte elemente în interiorul piciorului ei: „Acum sunt cu adevărat bionică”. 

Vonn încerca să câştige o medalie la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, la vârsta de 41 de ani, cu o ruptură de ligament încrucişat anterior la genunchiul stâng şi o proteză parţială din titan la genunchiul drept. Dar s-a agăţat de o poartă la 13 secunde după start, ceea ce a dus la o căzătură extrem de dură. Deoarece schiurile ei nu s-au desprins în timpul accidentului, căzătura a stârnit probleme de siguranţă în circuitul de schi. 

Comentarii


