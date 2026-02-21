Lindsey Vonn, operație de șase ore după revenirea în SUA: „Sunt cu adevărat bionică” - Antena Sport

Starul american Lindsey Vonn a suferit vineri o nouă intervenţie chirurgicală la piciorul stâng grav fracturat la Jocurile Olimpice.

Vonn s-a întors acasă în Statele Unite la sfârşitul săptămânii trecute, după o săptămână de tratament pentru o fractură complexă a tibiei şi cel puţin patru operaţii la un spital din Italia.

Lindsey Vonn a fost operată pentru a patra oară

„Am trecut cu bine de operaţie”, a scris Vonn pe Instagram. „A durat puţin mai mult de 6 ore. După cum puteţi vedea, a fost nevoie de multe plăci şi şuruburi pentru a reface osul. Având în vedere gravitatea traumatismului, am avut ceva probleme după operaţie şi încă nu am putut fi externată din spital”, a adăugat Vonn. „Aproape am reuşit. Paşi mici.”

Vonn a adăugat pe X lângă o radiografie care arată şuruburi metalice şi alte elemente în interiorul piciorului ei: „Acum sunt cu adevărat bionică”.

I’m bionic for real now 🦾 pic.twitter.com/SSJNjlBqUL

— lindsey vonn (@lindseyvonn) February 20, 2026