Ronnie O’Sullivan l-a „salvat” pe Wu Yize în finala Mondialului! Ce mesaj i-a dat în momentul în care putea pierde

Wu Yize este noul campion mondial din snooker! Tânărul jucător din China l-a învins cu 18-17 pe Shaun Murphy în finala de la Crucible. A fost prima dată din 2002 încoace când finala Mondialului a avut nevoie de joc decisiv.
Yize, cel care a avut o copilărie dificilă înainte să devină un nume important în snooker, a dezvăluit că a legat o strânsă prietenie cu Ronnie O’Sullivan.
Ce sfat i-a dat Ronnie O’Sullivan noului campion
Wu Yize a fost invitat la un podcast la câteva ore după ce a cucerit titlul mondial. Într-o conversație cu Stephen Hendry, Yize a dezvăluit cum a trecut peste momentul critic al finalei, când Shaun Murphy a câștigat 5 jocuri la rând și a dus scorul la 12-10, asta după ce sesiunea începuse de la 10-7 pentru Yize.
„Cred că experiența a făcut diferența. În acel moment voiam să-mi măresc avantajul și nu jucam chiar atât de rău, doar că nu eram concentrat pe ceea ce știu să fac cel mai bine. Am ieșit puțin ca să-mi dau timp să mă calmez. Ronnie O’Sullivan mi-a dat mesaj și mi-a spus să rămân concentrat, calm și să joc pe punctele mele forte. Sunt foarte fericit că am reușit să fac asta” a dezvăluit noul campion mondial.
Nu a fost prima dată când „Racheta” l-a ajutat pe Wu Yize în drumul către trofeu: „M-a ajutat enorm. M-a învățat cum să gestionez momentele din timpul meciului. Cum să fac față diferitelor situații de la masă. Cu siguranță, experiența pe care am învățat-o de la el a contat. Am avut mult de câștigat din timpul petrecut alături de el. Am fost extrem de fericit, pentru că iubesc acest sport. Este un vis devenit realitate. Este o sursă de inspirație și simt că l-am făcut mândru” a mai spus Yize.
Victorie pentru mama lui
Noul campion mondial a povestit și de perioada dificilă prin care a trecut din punct de vedere personal: mama sa a avut probleme medicale serioase când acesta plecase în Marea Britanie, în urmă cu doi ani, pentru turnee de snooker.
„Mama mea nu a fost într-o stare bună de sănătate mult timp. În perioada aceea, când eram la Sheffield, ea stătea mai mult prin spital, dar a rămas mereu sursa mea de putere. A sacrificat totul pentru mine. Mi-a spus atunci: <<Nu te întoarce acasă, mă descurc eu>>. Era al doilea an în care mă antrenam și jucam în Marea Britanie. Atunci aveam un ranking foarte slab, era un moment crucial pentru a obține rezultate și a-mi păstra statutul de profesionist. Ea înseamnă totul pentru mine. Acum se simte mult mai bine. Este a doua oară când vine să mă viziteze în Marea Britanie. Cred că pe viitor o voi aduce mai des lângă mine” a mai spus Yize.
