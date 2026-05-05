Home | Alte sporturi | Snooker | Ronnie O’Sullivan l-a „salvat” pe Wu Yize în finala Mondialului! Ce mesaj i-a dat în momentul în care putea pierde

Ronnie O’Sullivan l-a „salvat” pe Wu Yize în finala Mondialului! Ce mesaj i-a dat în momentul în care putea pierde

Sebastian Ujica Publicat: 5 mai 2026, 17:29

Comentarii
Ronnie OSullivan l-a salvat” pe Wu Yize în finala Mondialului! Ce mesaj i-a dat în momentul în care putea pierde

Wu Yize este al doilea cel mai tânăr campion mondial din istorie / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Wu Yize este noul campion mondial din snooker! Tânărul jucător din China l-a învins cu 18-17 pe Shaun Murphy în finala de la Crucible. A fost prima dată din 2002 încoace când finala Mondialului a avut nevoie de joc decisiv.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Yize, cel care a avut o copilărie dificilă înainte să devină un nume important în snooker, a dezvăluit că a legat o strânsă prietenie cu Ronnie O’Sullivan.

Ce sfat i-a dat Ronnie O’Sullivan noului campion

Wu Yize a fost invitat la un podcast la câteva ore după ce a cucerit titlul mondial. Într-o conversație cu Stephen Hendry, Yize a dezvăluit cum a trecut peste momentul critic al finalei, când Shaun Murphy a câștigat 5 jocuri la rând și a dus scorul la 12-10, asta după ce sesiunea începuse de la 10-7 pentru Yize.

„Cred că experiența a făcut diferența. În acel moment voiam să-mi măresc avantajul și nu jucam chiar atât de rău, doar că nu eram concentrat pe ceea ce știu să fac cel mai bine. Am ieșit puțin ca să-mi dau timp să mă calmez. Ronnie O’Sullivan mi-a dat mesaj și mi-a spus să rămân concentrat, calm și să joc pe punctele mele forte. Sunt foarte fericit că am reușit să fac asta” a dezvăluit noul campion mondial.

Nu a fost prima dată când „Racheta” l-a ajutat pe Wu Yize în drumul către trofeu: „M-a ajutat enorm. M-a învățat cum să gestionez momentele din timpul meciului. Cum să fac față diferitelor situații de la masă. Cu siguranță, experiența pe care am învățat-o de la el a contat. Am avut mult de câștigat din timpul petrecut alături de el. Am fost extrem de fericit, pentru că iubesc acest sport. Este un vis devenit realitate. Este o sursă de inspirație și simt că l-am făcut mândru” a mai spus Yize.

Reclamă
Reclamă

Victorie pentru mama lui

Noul campion mondial a povestit și de perioada dificilă prin care a trecut din punct de vedere personal: mama sa a avut probleme medicale serioase când acesta plecase în Marea Britanie, în urmă cu doi ani, pentru turnee de snooker.

„Mama mea nu a fost într-o stare bună de sănătate mult timp. În perioada aceea, când eram la Sheffield, ea stătea mai mult prin spital, dar a rămas mereu sursa mea de putere. A sacrificat totul pentru mine. Mi-a spus atunci: <<Nu te întoarce acasă, mă descurc eu>>. Era al doilea an în care mă antrenam și jucam în Marea Britanie. Atunci aveam un ranking foarte slab, era un moment crucial pentru a obține rezultate și a-mi păstra statutul de profesionist. Ea înseamnă totul pentru mine. Acum se simte mult mai bine. Este a doua oară când vine să mă viziteze în Marea Britanie. Cred că pe viitor o voi aduce mai des lângă mine” a mai spus Yize.

Vreme anormal de caldă în România în luna mai: prognoza meteo în perioada 4 mai-1 iunieVreme anormal de caldă în România în luna mai: prognoza meteo în perioada 4 mai-1 iunie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește Cristi Chivu să facă dubla campionat - Cupa Italiei cu Inter?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Trei persoane, la spital după ce un tânăr de 24 de ani, băut, a provocat un accident pe Iuliu Maniu
Observator
Trei persoane, la spital după ce un tânăr de 24 de ani, băut, a provocat un accident pe Iuliu Maniu
Salariul lui Daniel Pancu la Rapid! Ce contract semnează și obiectivele pe care i le-a fixat Dan Șucu. Exclusiv
Fanatik.ro
Salariul lui Daniel Pancu la Rapid! Ce contract semnează și obiectivele pe care i le-a fixat Dan Șucu. Exclusiv
18:22

Cele două variante pe care Neluţu Varga le are pentru înlocuirea lui Daniel Pancu, ce pleacă la Rapid!
18:19

Anunțul făcut astăzi de catalani: ce se întâmplă cu Lamine Yamal, cu 37 de zile înainte de Mondial
18:12

„Să fie bărbat și să-mi spună în față”. Neluțu Varga, reacție fermă despre plecarea lui Daniel Pancu la Rapid
18:03

Ultima decizie luată de FIFA în privința participării Iranului la Campionatul Mondial
17:50

Aryna Sabalenka amenință cu boicotul, înainte de Roland Garros. Mesaj categoric: „Merităm să fim plătite mai bine”
17:49

A confirmat venirea lui Daniel Pancu la Rapid: “Da, e adevărat, a ales cu inima”
Vezi toate știrile
1 Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1 2 “Ce-aveţi, mă?” Dialog halucinant între arbitrii din camera VAR la faza golului oltenilor, marcat din offside! 3 Cristi Chivu a plecat din conferinţă, după ce a devenit campion cu Inter. Cum şi-a explicat gestul rar: “Aţi înţeles momentul” 4 Șoc la CFR Cluj! Plecare din conducerea clubului: “Demisia am depus-o de ieri. Nu vreau să mă asociez cu ei” 5 Gigi Becali îl va da afară de la FCSB, dar jucătorul e la mare căutare: “Cu un CV ca al lui, multe echipe îl vor” 6 “Pot să plângă”. Steven Nsimba, mesaj plin de tupeu după golul din offside marcat în Craiova – Dinamo
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”