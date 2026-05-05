Ronnie O’Sullivan l-a „salvat” pe Wu Yize în finala Mondialului! Ce mesaj i-a dat în momentul în care putea pierde

Wu Yize este noul campion mondial din snooker! Tânărul jucător din China l-a învins cu 18-17 pe Shaun Murphy în finala de la Crucible. A fost prima dată din 2002 încoace când finala Mondialului a avut nevoie de joc decisiv.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Yize, cel care a avut o copilărie dificilă înainte să devină un nume important în snooker, a dezvăluit că a legat o strânsă prietenie cu Ronnie O’Sullivan.

Ce sfat i-a dat Ronnie O’Sullivan noului campion

Wu Yize a fost invitat la un podcast la câteva ore după ce a cucerit titlul mondial. Într-o conversație cu Stephen Hendry, Yize a dezvăluit cum a trecut peste momentul critic al finalei, când Shaun Murphy a câștigat 5 jocuri la rând și a dus scorul la 12-10, asta după ce sesiunea începuse de la 10-7 pentru Yize.

„Cred că experiența a făcut diferența. În acel moment voiam să-mi măresc avantajul și nu jucam chiar atât de rău, doar că nu eram concentrat pe ceea ce știu să fac cel mai bine. Am ieșit puțin ca să-mi dau timp să mă calmez. Ronnie O’Sullivan mi-a dat mesaj și mi-a spus să rămân concentrat, calm și să joc pe punctele mele forte. Sunt foarte fericit că am reușit să fac asta” a dezvăluit noul campion mondial.

Nu a fost prima dată când „Racheta” l-a ajutat pe Wu Yize în drumul către trofeu: „M-a ajutat enorm. M-a învățat cum să gestionez momentele din timpul meciului. Cum să fac față diferitelor situații de la masă. Cu siguranță, experiența pe care am învățat-o de la el a contat. Am avut mult de câștigat din timpul petrecut alături de el. Am fost extrem de fericit, pentru că iubesc acest sport. Este un vis devenit realitate. Este o sursă de inspirație și simt că l-am făcut mândru” a mai spus Yize.