Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Răzvan Burleanu şi ceilalţi membri ai conducerii FRF, înjuraţi la meciul România - Ungaria - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Răzvan Burleanu şi ceilalţi membri ai conducerii FRF, înjuraţi la meciul România – Ungaria
Foto

Răzvan Burleanu şi ceilalţi membri ai conducerii FRF, înjuraţi la meciul România – Ungaria

Publicat: 24 septembrie 2025, 19:55

Comentarii
Răzvan Burleanu şi ceilalţi membri ai conducerii FRF, înjuraţi la meciul România – Ungaria
galerie foto Galerie (4)

Răzvan Burleanu şi FRF la meciul de futsal România - Ungaria / AntenaSport

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, şi ceilalţi membri ai conducerii Federaţiei Române de Fotbal, printre care directorul tehnic Mihai Stoichiţă, secretarul general adjunct Gabriel Bodescu şi consilierul lui Răzvan Burleanu, Andrei Vochin, au fost înjuraţi la Sala Polivalentă din Craiova, atunci când au venit să urmărească meciul de futsal dintre România şi Ungaria.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România o întâlneşte pe Ungaria la futsal în Craiova, în returul pentru calificarea la Campionatul European de futsal din 2026.

Răzvan Burleanu şi ceilalţi membri ai conducerii FRF, înjuraţi la meciul de futsal România – Ungaria

Meciul România – Ungaria de la futsal se dispută cu casa închisă. Cele 4.000 de bilete se epuizaseră cu 24 de ore înaintea partidei.

România a pierdut cu 3-2 meciul tur din barajul de calificare la EURO 2026. Partida s-a disputat la Debrecen, pe Fonix Arena.

Turneul final al Campionatului European de futsal se dispută în perioada 21 ianuarie – 7 februarie 2026 în trei ţări: Lituania, Letonia și Slovenia.

Reclamă
Reclamă

Până să devină preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, în 2014, Răzvan Burleanu a fost preşedintele Federaţiei Române de Minifotbal.

+(4)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Bolojan interzice cumulul pensie-salariu: dacă te-ai pensionat la 50 de ani, îţi găsesti de muncă la privat
Observator
Bolojan interzice cumulul pensie-salariu: dacă te-ai pensionat la 50 de ani, îţi găsesti de muncă la privat
Cum arată Patricia, fiica lui Ionuț Luțu. ”Mâna dreaptă” a lui Gigi Becali a fost socru mic
Fanatik.ro
Cum arată Patricia, fiica lui Ionuț Luțu. ”Mâna dreaptă” a lui Gigi Becali a fost socru mic
20:54
Spitalizare prelungită pentru selecționerul Austriei, înaintea meciului cu România. Ce se întâmplă cu Ralf Rangnick
20:45
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
20:15
VIDEOImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
20:00
„Nimic nou”. Elias Charalambous, replică fermă după ce Gigi Becali a anunțat echipa de start a FCSB-ului
19:45
LIVE SCOREPAOK – Maccabi Tel Aviv 0-0. Duel tare pentru Răzvan Lucescu. Dinamo Zagreb – Fenerbahce se joacă la 22:00
19:31
Denis Alibec, mesaj de luptă înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „Trebuie să arătăm că suntem campionii României”
Vezi toate știrile
1 S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu 2 EXCLUSIVDaria Silişteanu a plecat de la Dinamo! Unde se antrenează marea speranţă a înotului românesc, la doar 16 ani 3 Cel mai bogat fotbalist din lume a ajuns rezervă de lux și are salariu la nivel de Liga 1 4 Lovitură uriașă pentru FCSB, înainte de meciul cu Go Ahead Eagles. Titularul care nu face deplasarea în Olanda 5 Alexandru Mitriţă, replică pentru Mircea Lucescu după retragerea de la naţională. Ce i-a transmis selecţionerului 6 Revenire spectaculoasă în Liga 1. Petrolul şi-a anunţat oficial noul antrenor
Citește și