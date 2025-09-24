Răzvan Burleanu şi ceilalţi membri ai conducerii FRF, înjuraţi la meciul România - Ungaria - Antena Sport

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, şi ceilalţi membri ai conducerii Federaţiei Române de Fotbal, printre care directorul tehnic Mihai Stoichiţă, secretarul general adjunct Gabriel Bodescu şi consilierul lui Răzvan Burleanu, Andrei Vochin, au fost înjuraţi la Sala Polivalentă din Craiova, atunci când au venit să urmărească meciul de futsal dintre România şi Ungaria.
România o întâlneşte pe Ungaria la futsal în Craiova, în returul pentru calificarea la Campionatul European de futsal din 2026.
Răzvan Burleanu şi ceilalţi membri ai conducerii FRF, înjuraţi la meciul de futsal România – Ungaria
Meciul România – Ungaria de la futsal se dispută cu casa închisă. Cele 4.000 de bilete se epuizaseră cu 24 de ore înaintea partidei.
România a pierdut cu 3-2 meciul tur din barajul de calificare la EURO 2026. Partida s-a disputat la Debrecen, pe Fonix Arena.
Turneul final al Campionatului European de futsal se dispută în perioada 21 ianuarie – 7 februarie 2026 în trei ţări: Lituania, Letonia și Slovenia.
Până să devină preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, în 2014, Răzvan Burleanu a fost preşedintele Federaţiei Române de Minifotbal.
- Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
- Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
- U-BT Cluj a câștigat Supercupa României
- România – Franța 24-30. Naționala lui Florentin Pera pierde și al doilea meci de pregătire contra campioanei mondiale
- Fosta câștigătoare a Ligii Campionilor cu CSM București începe o nouă aventură. A preluat o funcție în EHF