Mica Brădeanu, revenire spectaculoasă la CSM Bucureşti! Anunţul oficial - Antena Sport

Mica Brădeanu, revenire spectaculoasă la CSM Bucureşti! Anunţul oficial

Home | Alte sporturi | Handbal | Mica Brădeanu, revenire spectaculoasă la CSM Bucureşti! Anunţul oficial

Mica Brădeanu, revenire spectaculoasă la CSM Bucureşti! Anunţul oficial

Dan Roșu Publicat: 28 decembrie 2025, 20:09

Mica Brădeanu, revenire spectaculoasă la CSM Bucureşti! Anunţul oficial

Aurelia Brădeanu

Aurelia Brădeanu este noul manager al campioanei CSM Bucureşti, potrivit anunţului de duminică al clubului. Ea o înlocuieşte pe fosta sa colegă de la naţională Cristina Vărzaru, care a demisionat în noiembrie.

Mica Brădeanu, noul team manager de la CSM Bucureşti

”O personalitate puternic legată de istoria recentă a clubului, Mica Brădeanu se întoarce la CSM Bucureşti pentru a-şi pune experienţa, profesionalismul şi pasiunea în slujba echipei. De-a lungul carierei sale, aceasta s-a remarcat prin leadership, dedicare şi o înţelegere profundă a valorilor care definesc performanţa la cel mai înalt nivel.

În tricoul CSM Bucureşti, Mica Brădeanu a contribuit decisiv la obţinerea celui mai mare rezultat din istoria clubului nostru, niciunul dintre fanii noştri neputând uita decisivul 7 metri executat în finala EHF Champions League din 2016”, transmite CSM Bucureşti.

După încheierea carierei sportive, Brădeanu a rămas aproape de handbal, acumulând experienţă în structuri de management sportiv, activând la Corona Braşov, de unde a demisionat luna trecută.

”Revin la CSM Bucureşti cu respect şi responsabilitate, la clubul unde, ca jucătoare, am obţinut rezultate deosebite şi am trăit un moment important al carierei mele sportive, iar în această nouă etapă, ca team manager, îmi doresc să contribui la organizarea, dezvoltarea şi performanţa echipei”.

Potrivit comunicatului CSM Bucureşti, Aurelia Brădeanu va avea responsabilităţi esenţiale în coordonarea activităţilor echipei, facilitarea comunicării între staf şi sportivi, precum şi în susţinerea obiectivelor sportive ale clubului.

Pentru funcţia de manager al echipei a fost vehiculat şi numele Cristinei Neagu, mai ales după sosirea Bojanei Popovic ca antrenoare, însă cooptarea fostului căpitan al campioanei nu s-a concretizat.

Funcţia a fost ocupată de Cristina Vărzaru până luna trecută, când aceasta a demisionat.

