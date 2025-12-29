Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani. Cine este noua soţie, mai tânără cu 24 de ani - Antena Sport

Fostul mare handbalist român, Cristian Gațu, s-a recăsătorit civil recent, la vârsta de 80 de ani, cu partenera sa, Mariana Oprea, o femeie cu 24 de ani mai tânără.

Conform Click.ro, totul s-a desfășurat la primăria Oradea, pe data de 23 decembrie, doar în compania apropiaților celor doi. Căsătoria vine la un an după ce Cristian Gațu a divorțat de fosta soție, Tamara, după un mariaj care s-a întins pe durata a 53 de ani.

Despărţire cu scandal din dragoste pentru menajeră

Tamara Gaţu l-a acuzat pe Cristian Gaţu că a înșelat-o cu menajera casei. În momentul în care cei doi s-au separat, ea i-a cerut despăgubiri uriaşe la Tribunal. A solicitat daune morale de 500.000 de lei, dar şi o pensie de întreţinere. În cele din urmă, Gaţu a scăpat de daune, iar fosta soţie s-a ales doar cu împărţirea bunurilor.

„(n.r.- dacă s-ar fi aşteptat ca divorţul său să ajungă în atenţia publicului) Nu, nu, nu! Este o decepţie, dar nu am ce să fac, trebuie să suport. Nu mă simt vinovat cu nimic. Din păcate, suntem şi trăim în România, nu avem ce să facem. (n.r. – despre faptul că fiecare îşi alege viaţa personală) Categoric, dar că vrei, nu vrei, intri în morişcă, dar nu are importanţă. (n.r. – dacă are o nouă relație) Da, mi-am ales cu mâna mea soarta şi o s-o duc mai departe”, a declarat Cristian Gațu în momentul în care s-a separat.