Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani. Cine este noua soţie, mai tânără cu 24 de ani - Antena Sport

Home | Extra | Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani. Cine este noua soţie, mai tânără cu 24 de ani

Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani. Cine este noua soţie, mai tânără cu 24 de ani

Radu Constantin Publicat: 29 decembrie 2025, 9:04

Comentarii
Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani. Cine este noua soţie, mai tânără cu 24 de ani

sursa foto: facebook

Fostul mare handbalist român, Cristian Gațu, s-a recăsătorit civil recent, la vârsta de 80 de ani, cu partenera sa, Mariana Oprea, o femeie cu 24 de ani mai tânără.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conform Click.ro, totul s-a desfășurat la primăria Oradea, pe data de 23 decembrie, doar în compania apropiaților celor doi. Căsătoria vine la un an după ce Cristian Gațu a divorțat de fosta soție, Tamara, după un mariaj care s-a întins pe durata a 53 de ani.

Despărţire cu scandal din dragoste pentru menajeră

Tamara Gaţu l-a acuzat pe Cristian Gaţu că a înșelat-o cu menajera casei. În momentul în care cei doi s-au separat, ea i-a cerut despăgubiri uriaşe la Tribunal. A solicitat daune morale de 500.000 de lei, dar şi o pensie de întreţinere. În cele din urmă, Gaţu a scăpat de daune, iar fosta soţie s-a ales doar cu împărţirea bunurilor.

„(n.r.- dacă s-ar fi aşteptat ca divorţul său să ajungă în atenţia publicului) Nu, nu, nu! Este o decepţie, dar nu am ce să fac, trebuie să suport. Nu mă simt vinovat cu nimic. Din păcate, suntem şi trăim în România, nu avem ce să facem. (n.r. – despre faptul că fiecare îşi alege viaţa personală) Categoric, dar că vrei, nu vrei, intri în morişcă, dar nu are importanţă. (n.r. – dacă are o nouă relație) Da, mi-am ales cu mâna mea soarta şi o s-o duc mai departe”, a declarat Cristian Gațu în momentul în care s-a separat.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai bun jucător al momentului la FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Şi-a sedat mama şi apoi a asfixiat-o, ajutată de cea mai bună prietenă. Filmul crimei cumplite din Sibiu
Observator
Şi-a sedat mama şi apoi a asfixiat-o, ajutată de cea mai bună prietenă. Filmul crimei cumplite din Sibiu
Cel mai tare președinte din fotbal a povestit cum a ascuns valuta pe vremea comuniștilor: „Unde sunt banii, banditule?”
Fanatik.ro
Cel mai tare președinte din fotbal a povestit cum a ascuns valuta pe vremea comuniștilor: „Unde sunt banii, banditule?”
9:51
Răzvan Burleanu, nemulţumire publică legată de rezultatele lui Mircea Lucesu la naţională: “Am fi putut mai mult”
9:33
Victor Angelescu, verdict tranșant pentru Louis Munteanu: “La Rapid, FCSB sau Dinamo nu mai intrai pe stadion”
9:05
Radu Drăgușin, subiect de discuție în Italia după revenirea sa pe teren: “E legat de un posibil transfer”
8:42
“Dacă cineva vrea să facă scandal…”. Cristi Chivu, replică după declarațiile făcute de Antonio Conte
8:40
Meme Stoica l-a sunat pe Ladislau Boloni să vină antrenor la FCSB: “Aud că e greu să lucrezi cu Becali. Nici cu mine nu e uşor”
8:21
De ce Zeljko Kopic ar vrea să plece de la Dinamo. Mesajul antrenorului pentru acţionari
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVAdrian Ilie a dezvăluit că Gigi Becali e all in pentru transferul de titlu la FCSB! Ar fi mutarea iernii în România 2 Ofertă de 1,3 milioane pentru Florin Tănase. Anunțul lui Gigi Becali: „Trebuie să își termine contractul” 3 Unde vrea să se transfere Malcom Edjouma, după despărțirea de FCSB. Mutarea pentru care insistă mijlocașul 4 Primul transfer al iernii la Rapid. Victor Angelescu a confirmat: „Suntem aproape înțeleși” 5 Jucătorul din Liga 1 propus la FCSB așteaptă oferta de la Gigi Becali: „Pot face față” 6 Nicolae Stanciu pleacă de la Genoa. Anunțul italienilor despre căpitanul naționalei
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko KopicDinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic
Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament”Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament”