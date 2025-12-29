"E Crăciunul... nu vreau să intru în polemici". Președintele lui Inter știe ce a vrut să facă Antonio Conte - Antena Sport

Giuseppe Marotta, președintele celor de la Inter Milano, a oferit o reacție după ultimele declarații făcute de Antonio Conte. Antrenorul de la Napoli a spus după cel mai recent meci disputat că Juventus, AC Milan și Inter sunt mult peste restul cluburilor din campionat, iar oricine altcineva ia titlul face o performanță uriașă.
Marotta, conducătorul “nerazzurrilor”, a fost întrebat ce părere are despre opinia lui Conte chiar înainte de meciul pe care Inter l-a câștigat cu Atalanta cu scorul de 1-0. Președintele clubului din nordul Italiei nu a vrut să intre în această polemică, asemenea lui Cristi Chivu, care nu a scăpat nici el fără să fie chestionat de jurnaliști pe seama acestui subiect.
Giuseppe Marotta, replică pentru Antonio Conte
Oficialul lui Inter a dat totuși de înțeles că Antonio Conte ar fi spus acel lucru doar pentru a distrage atenția și de a muta presiunea luptei la titlu pe rivalele sale. După ce i-a “citit” intenția antrenorului de la Napoli, “Beppe” Marotta l-a contrazis și a spus că din punctul său de vedere, formația de lângă Vezuviu e favorită pentru Scudetto, explicând și de ce:
“Această declarație mă intrigă, dar e Crăciunul… nu vreau să intru în polemici. Conte e un antrenor bun și e un bun comunicator. Știe cum să distragă atenția.
Eu sunt că Napoli e favorită, pentru că e campioana en-titre, și-a păstrat jucătorii și a făcut transferuri importante. Are continuitatea tehnică, e singura echipă care nu și-a schimbat antrenorul.
Noi ne-am schimbat modelul și am investit în jucătorii tineri. Cu toții vom lupta până la linia de finish, dar cred că Napoli, pe merit, este o pretendentă serioasă pentru victoria finală“, a spus președintele liderului din Serie A, potrivit gazzetta.it.
Ce a declarat mai exact Conte
După meciul câștigat de Napoli contra lui Cremonese cu 2-0, Conte a declarat următoarele:
“Acesta este un parcurs care abia a început și nu suntem încă pregătiți din punct de vedere structural. Pentru mine, Juventus, Milan și Inter sunt diferite de celelalte din punct de vedere al structurii, al echipelor secunde și așa mai departe.
De fiecare dată când o echipă în afara acestor trei câștigă, a făcut ceva extraordinar“, a spus Antonio Conte după meci.
