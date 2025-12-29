Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"E Crăciunul... nu vreau să intru în polemici". Președintele lui Inter știe ce a vrut să facă Antonio Conte - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | “E Crăciunul… nu vreau să intru în polemici”. Președintele lui Inter știe ce a vrut să facă Antonio Conte

“E Crăciunul… nu vreau să intru în polemici”. Președintele lui Inter știe ce a vrut să facă Antonio Conte

Andrei Nicolae Publicat: 29 decembrie 2025, 10:44

Comentarii
E Crăciunul… nu vreau să intru în polemici. Președintele lui Inter știe ce a vrut să facă Antonio Conte

Giuseppe Marotta, înainte de un meci / Profimedia

Giuseppe Marotta, președintele celor de la Inter Milano, a oferit o reacție după ultimele declarații făcute de Antonio Conte. Antrenorul de la Napoli a spus după cel mai recent meci disputat că Juventus, AC Milan și Inter sunt mult peste restul cluburilor din campionat, iar oricine altcineva ia titlul face o performanță uriașă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marotta, conducătorul “nerazzurrilor”, a fost întrebat ce părere are despre opinia lui Conte chiar înainte de meciul pe care Inter l-a câștigat cu Atalanta cu scorul de 1-0. Președintele clubului din nordul Italiei nu a vrut să intre în această polemică, asemenea lui Cristi Chivu, care nu a scăpat nici el fără să fie chestionat de jurnaliști pe seama acestui subiect.

Giuseppe Marotta, replică pentru Antonio Conte

Oficialul lui Inter a dat totuși de înțeles că Antonio Conte ar fi spus acel lucru doar pentru a distrage atenția și de a muta presiunea luptei la titlu pe rivalele sale. După ce i-a “citit” intenția antrenorului de la Napoli, “Beppe” Marotta l-a contrazis și a spus că din punctul său de vedere, formația de lângă Vezuviu e favorită pentru Scudetto, explicând și de ce:

Această declarație mă intrigă, dar e Crăciunul… nu vreau să intru în polemici. Conte e un antrenor bun și e un bun comunicator. Știe cum să distragă atenția.

Eu sunt că Napoli e favorită, pentru că e campioana en-titre, și-a păstrat jucătorii și a făcut transferuri importante. Are continuitatea tehnică, e singura echipă care nu și-a schimbat antrenorul.

Reclamă
Reclamă

Noi ne-am schimbat modelul și am investit în jucătorii tineri. Cu toții vom lupta până la linia de finish, dar cred că Napoli, pe merit, este o pretendentă serioasă pentru victoria finală“, a spus președintele liderului din Serie A, potrivit gazzetta.it.

Ce a declarat mai exact Conte

După meciul câștigat de Napoli contra lui Cremonese cu 2-0, Conte a declarat următoarele:

Acesta este un parcurs care abia a început și nu suntem încă pregătiți din punct de vedere structural. Pentru mine, Juventus, Milan și Inter sunt diferite de celelalte din punct de vedere al structurii, al echipelor secunde și așa mai departe.

Şedinţă tensionată la CCR pe legea pensiilor speciale. De ce au plecat cei 4 judecători numiţi de PSDŞedinţă tensionată la CCR pe legea pensiilor speciale. De ce au plecat cei 4 judecători numiţi de PSD
Reclamă

De fiecare dată când o echipă în afara acestor trei câștigă, a făcut ceva extraordinar“, a spus Antonio Conte după meci.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai bun jucător al momentului la FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Şi-a sedat mama şi apoi a asfixiat-o, ajutată de cea mai bună prietenă. Filmul crimei cumplite din Sibiu
Observator
Şi-a sedat mama şi apoi a asfixiat-o, ajutată de cea mai bună prietenă. Filmul crimei cumplite din Sibiu
Cel mai tare președinte din fotbal a povestit cum a ascuns valuta pe vremea comuniștilor: „Unde sunt banii, banditule?”
Fanatik.ro
Cel mai tare președinte din fotbal a povestit cum a ascuns valuta pe vremea comuniștilor: „Unde sunt banii, banditule?”
10:28
A jucat în Liga Campionilor, acum semnează în Liga 1. Prima mutare făcută de Oțelul Galaţi
10:10
Portarul lui Dinamo, sub privirile lui Kylian Mbappe la Cupa Africii. Goalkeeper-ul a încasat un gol superb
9:51
Răzvan Burleanu, nemulţumire publică legată de rezultatele lui Mircea Lucesu la naţională: “Am fi putut mai mult”
9:33
Victor Angelescu, verdict tranșant pentru Louis Munteanu: “La Rapid, FCSB sau Dinamo nu mai intrai pe stadion”
9:05
Radu Drăgușin, subiect de discuție în Italia după revenirea sa pe teren: “E legat de un posibil transfer”
8:42
“Dacă cineva vrea să facă scandal…”. Cristi Chivu, replică după declarațiile făcute de Antonio Conte
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVAdrian Ilie a dezvăluit că Gigi Becali e all in pentru transferul de titlu la FCSB! Ar fi mutarea iernii în România 2 Ofertă de 1,3 milioane pentru Florin Tănase. Anunțul lui Gigi Becali: „Trebuie să își termine contractul” 3 Unde vrea să se transfere Malcom Edjouma, după despărțirea de FCSB. Mutarea pentru care insistă mijlocașul 4 Primul transfer al iernii la Rapid. Victor Angelescu a confirmat: „Suntem aproape înțeleși” 5 Jucătorul din Liga 1 propus la FCSB așteaptă oferta de la Gigi Becali: „Pot face față” 6 Nicolae Stanciu pleacă de la Genoa. Anunțul italienilor despre căpitanul naționalei
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko KopicDinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic
Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament”Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament”