"E Crăciunul... nu vreau să intru în polemici". Președintele lui Inter știe ce a vrut să facă Antonio Conte - Antena Sport

Giuseppe Marotta, președintele celor de la Inter Milano, a oferit o reacție după ultimele declarații făcute de Antonio Conte. Antrenorul de la Napoli a spus după cel mai recent meci disputat că Juventus, AC Milan și Inter sunt mult peste restul cluburilor din campionat, iar oricine altcineva ia titlul face o performanță uriașă.

Marotta, conducătorul “nerazzurrilor”, a fost întrebat ce părere are despre opinia lui Conte chiar înainte de meciul pe care Inter l-a câștigat cu Atalanta cu scorul de 1-0. Președintele clubului din nordul Italiei nu a vrut să intre în această polemică, asemenea lui Cristi Chivu, care nu a scăpat nici el fără să fie chestionat de jurnaliști pe seama acestui subiect.

Giuseppe Marotta, replică pentru Antonio Conte

Oficialul lui Inter a dat totuși de înțeles că Antonio Conte ar fi spus acel lucru doar pentru a distrage atenția și de a muta presiunea luptei la titlu pe rivalele sale. După ce i-a “citit” intenția antrenorului de la Napoli, “Beppe” Marotta l-a contrazis și a spus că din punctul său de vedere, formația de lângă Vezuviu e favorită pentru Scudetto, explicând și de ce:

“Această declarație mă intrigă, dar e Crăciunul… nu vreau să intru în polemici. Conte e un antrenor bun și e un bun comunicator. Știe cum să distragă atenția.

Eu sunt că Napoli e favorită, pentru că e campioana en-titre, și-a păstrat jucătorii și a făcut transferuri importante. Are continuitatea tehnică, e singura echipă care nu și-a schimbat antrenorul.