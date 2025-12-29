"Dacă cineva vrea să facă scandal...". Cristi Chivu, replică după declarațiile făcute de Antonio Conte - Antena Sport

Cristi Chivu a abordat mai multe subiecte la conferința de presă desfășurată după meciul câștigat de Inter în deplasarea de la Atalanta, scor 1-0. Antrenorul român a fost întrebat despre jurnaliști și ce părere are despre ultimele declarații făcute de Antonio Conte, care a încercat să mute presiunea privind lupta la titlu pe rivalele sale.

Inter a învins-o pe Atalanta cu scorul de 1-0 în cadrul etapei cu numărul 17 din Serie A și astfel și-a asigurat primul loc în Serie A la final de 2025. După meci, Chivu a vorbit despre jocul făcut de elevii săi, dar a primit și o întrebare care nu are legătură directă cu meciul făcut la Bergamo.

Cristi Chivu, replică pentru Antonio Conte

Tehnicianul de 45 de ani a fost rugat să comenteze asupra a ce a spus Antonio Conte după meciul câștigat de Napoli contra lui Cremonese, scor 2-0. Antrenorul campioanei en-titre din Serie A a dat de înțeles că Juventus, AC Milan și Inter sunt mult peste restul cluburilor din campionat, încercând probabil să ia presiunea de pe umerii jucătorilor săi.

“Acesta este un parcurs care abia a început și nu suntem încă pregătiți din punct de vedere structural. Pentru mine, Juventus, Milan și Inter sunt diferite de celelalte din punct de vedere al structurii, al echipelor secunde și așa mai departe. De fiecare dată când o echipă în afara acestor trei câștigă, a făcut ceva extraordinar“, a spus Antonio Conte după meci.

Întrebat ce părere are despre cele spuse de omologul său, Chivu nu a dat curs declarațiilor și a transmis un mesaj clar, și anume că nu vrea să intre în polemici. În plus, românul a spus că vrea să insufle ideea că fotbalul se poate juca și fără a implica urme de scandal.