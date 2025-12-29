Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Radu Drăgușin a spus "da" revenirii în Serie A la un club uriaș. Anunțul presei din Italia - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Radu Drăgușin a spus “da” revenirii în Serie A la un club uriaș. Anunțul presei din Italia

Radu Drăgușin a spus “da” revenirii în Serie A la un club uriaș. Anunțul presei din Italia

Andrei Nicolae Publicat: 29 decembrie 2025, 11:28

Comentarii
Radu Drăgușin a spus da revenirii în Serie A la un club uriaș. Anunțul presei din Italia

Radu Drăguşin, cu trofeul Europa League - Profimedia Images

Radu Drăgușin a fost asociat în ultima perioadă cu o posibilă revenire în campionatul Italiei, iar jurnaliștii din “cizmă” au făcut un anunț extrem de important în acest sens. În presă a apărut informația potrivit căreia fundașul român și-a dat acordul pentru a reveni în Serie A, la Juventus.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Drăgușin a revenit duminică seara pe gazon într-un meci oficial la 11 luni distanță de la accidentarea suferită la ligamentul încrucișat. Fundașul român a fost introdus în minutul 85 al partidei dintre Tottenham și Crystal Palace, câștigată de nord-londonezi cu scorul de 1-0.

Radu Drăgușin, revenire la Juventus? Ce scrie presa din Italia

După finalul meciului de pe Selhurst Park, revenirea românului pe gazon a fost analizată de presa din Italia, țară în care Drăgușin s-ar putea întoarce să joace ținând cont de situația sa de la Tottenham. Deși a primit încredere din partea lui Thomas Frank, românul are șanse mici să fie om de bază la Londra, pentru că există deja doi titulari stabili în centrul defensivei, Van de Ven și Romero, iar Kevin Danso este opțiunea standard din postura de rezervă.

În urmă cu puțin timp, jurnaliștii de la Tutto Mercato Web au publicat un articol în care au vorbit despre țintele din mercato ale candidatelor la titlu în Italia, iar numele lui Radu Drăgușin a apărut și el în material. Potrivit sursei citate anterior, Marco Ottolini, noul director sportiv al lui Juventus, vrea să îl aducă în vestiarul lui Luciano Spaletti pe fundașul român, iar acesta și-ar fi dat inclusiv acordul în acest sens.

Noul director sportiv încearcă să readucă unul dintre jucătorii lui, pe Drăgușin. Jucătorul a dat «undă verde» (n.r. pentru transfer), iar mutarea este în desfășurare“, au notat itailienii.

Reclamă
Reclamă

Drăgușin și Ottolini au colaborat atât la Juventus, când oficialul ocupa funcția de scouter, dar și la Genoa, unde a fost director sportiv. În cazul în care negocierile dintre cele două tabere sunt atât de avansate cum anunță presa, atunci rămâne de văzut cum se vor înțelege Tottenham și “Bătrâna Doamnă” pentru realizarea mutării.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai bun jucător al momentului la FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Festivalul unde "bătaia" aduce donații: cum transformă Spania făina în simbol al carității
Observator
Festivalul unde "bătaia" aduce donații: cum transformă Spania făina în simbol al carității
Ionel Dănciulescu a plonjat cu Jeep-ul în Lacul Morii: “M-a salvat maşina! Am sărit 50 de metri în aer”
Fanatik.ro
Ionel Dănciulescu a plonjat cu Jeep-ul în Lacul Morii: “M-a salvat maşina! Am sărit 50 de metri în aer”
14:12
Un fost golgheter din Liga 1, pe lista lui Valeriu Iftime la Botoşani! A fost dorit şi de FCSB
13:43
Lista neagră a lui Gâlcă. S-au decis cinci plecări de la Rapid!
13:12
“E prezentul și viitorul”. Agentul lui Cristiano Ronaldo se “înclină” în fața lui Lamine Yamal
12:28
VIDEOOklahoma City Thunder și-a revenit după eșecurile cu San Antonio Spurs. Victorie cu Philadelphia 76ers
12:02
Jucătorul care a trăit un coșmar timp de un an și jumătate a spus “adio” echipei sale: “Cea mai bună decizie”
11:55
Cristiano Bergodi i-a dat afară! Universitatea Cluj renunţă la trei jucători
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVAdrian Ilie a dezvăluit că Gigi Becali e all in pentru transferul de titlu la FCSB! Ar fi mutarea iernii în România 2 Ofertă de 1,3 milioane pentru Florin Tănase. Anunțul lui Gigi Becali: „Trebuie să își termine contractul” 3 A jucat în Liga Campionilor, acum semnează în Liga 1. Prima mutare făcută de Oțelul Galaţi 4 Unde vrea să se transfere Malcom Edjouma, după despărțirea de FCSB. Mutarea pentru care insistă mijlocașul 5 “Dacă cineva vrea să facă scandal…”. Cristi Chivu, replică după declarațiile făcute de Antonio Conte 6 Primul transfer al iernii la Rapid. Victor Angelescu a confirmat: „Suntem aproape înțeleși”
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko KopicDinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic
Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament”Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament”