Radu Drăgușin a spus "da" revenirii în Serie A la un club uriaș. Anunțul presei din Italia - Antena Sport

Radu Drăgușin a fost asociat în ultima perioadă cu o posibilă revenire în campionatul Italiei, iar jurnaliștii din “cizmă” au făcut un anunț extrem de important în acest sens. În presă a apărut informația potrivit căreia fundașul român și-a dat acordul pentru a reveni în Serie A, la Juventus.

Drăgușin a revenit duminică seara pe gazon într-un meci oficial la 11 luni distanță de la accidentarea suferită la ligamentul încrucișat. Fundașul român a fost introdus în minutul 85 al partidei dintre Tottenham și Crystal Palace, câștigată de nord-londonezi cu scorul de 1-0.

Radu Drăgușin, revenire la Juventus? Ce scrie presa din Italia

După finalul meciului de pe Selhurst Park, revenirea românului pe gazon a fost analizată de presa din Italia, țară în care Drăgușin s-ar putea întoarce să joace ținând cont de situația sa de la Tottenham. Deși a primit încredere din partea lui Thomas Frank, românul are șanse mici să fie om de bază la Londra, pentru că există deja doi titulari stabili în centrul defensivei, Van de Ven și Romero, iar Kevin Danso este opțiunea standard din postura de rezervă.

În urmă cu puțin timp, jurnaliștii de la Tutto Mercato Web au publicat un articol în care au vorbit despre țintele din mercato ale candidatelor la titlu în Italia, iar numele lui Radu Drăgușin a apărut și el în material. Potrivit sursei citate anterior, Marco Ottolini, noul director sportiv al lui Juventus, vrea să îl aducă în vestiarul lui Luciano Spaletti pe fundașul român, iar acesta și-ar fi dat inclusiv acordul în acest sens.

“Noul director sportiv încearcă să readucă unul dintre jucătorii lui, pe Drăgușin. Jucătorul a dat «undă verde» (n.r. pentru transfer), iar mutarea este în desfășurare“, au notat itailienii.