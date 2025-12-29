Oklahoma City Thunder și-a revenit după eșecurile cu San Antonio Spurs. Victorie cu Philadelphia 76ers - Antena Sport

Chet Holmgren, în timpul unui meci al lui Oklahoma City Thunder / Profimedia

Oklahoma City Thunder, campioana en-titre din NBA, a obţinut o victorie categorică în faţa echipei Philadephia 76ers, impunându-se cu 129-104 pe propriul teren, într-un meci din NBA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chet Holmgren a fost “artizanul” victoriei lui Thunder, cu 29 de puncte, asistat de starul canadian Shai Gilgeous-Alexander, MVP-ul ligii din sezonul trecut, care a adăugat 27 de puncte, cinci pase decisive şi două intercepţii.

Chet makes it look easy 😮‍💨

Your @OGandE Power Play of the Game pic.twitter.com/5wSjMVyX3k

— OKC THUNDER (@okcthunder) December 28, 2025

Oklahoma City revine pe trendul victoriilor

Thunder şi-a trecut în cont a 27-a victorie din acest sezon, faţă de doar cinci înfrângeri, consolidându-şi locul de lider în Conferinţa de Vest.

În alt meci din noaptea de duminică spre luni, Los Angeles Clippers, cu Kawhi Leonard autor a 55 de puncte, cel mai bun total din cariera sa în NBA, a învins-o pe Detroit Pistons cu 112-99.