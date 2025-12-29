Oklahoma City Thunder și-a revenit după eșecurile cu San Antonio Spurs. Victorie cu Philadelphia 76ers - Antena Sport

Oklahoma City Thunder, campioana en-titre din NBA, a obţinut o victorie categorică în faţa echipei Philadephia 76ers, impunându-se cu 129-104 pe propriul teren, într-un meci din NBA.
Chet Holmgren a fost “artizanul” victoriei lui Thunder, cu 29 de puncte, asistat de starul canadian Shai Gilgeous-Alexander, MVP-ul ligii din sezonul trecut, care a adăugat 27 de puncte, cinci pase decisive şi două intercepţii.
Chet makes it look easy 😮💨
Your @OGandE Power Play of the Game pic.twitter.com/5wSjMVyX3k
— OKC THUNDER (@okcthunder) December 28, 2025
Oklahoma City revine pe trendul victoriilor
Thunder şi-a trecut în cont a 27-a victorie din acest sezon, faţă de doar cinci înfrângeri, consolidându-şi locul de lider în Conferinţa de Vest.
În alt meci din noaptea de duminică spre luni, Los Angeles Clippers, cu Kawhi Leonard autor a 55 de puncte, cel mai bun total din cariera sa în NBA, a învins-o pe Detroit Pistons cu 112-99.
A MASTERPIECE FROM KAWHI LEONARD!
🖐️ 55 PTS (career-high)
🖐️ 11 REB
🖐️ 5 STL
🖐️ 3 BLK
🖐️ 5 3PM
That ties the Clippers franchise record for PTS in a game 🔥 pic.twitter.com/PMacnRiUxW
— NBA (@NBA) December 29, 2025
Pistons, în ciuda celei de-a doua înfrângeri consecutive, rămâne lider în Conferinţa de Est, cu 24 victorii şi 8 eşecuri.
Toate rezultatele de noaptea trecută din NBA:
- Oklahoma City Thunder – Philadelphia 76ers 129-104
- Los Angeles Lakers – Sacramento Kings 125-101
- Washington Wizards – Memphis Grizzlies 116-112
- Toronto Raptors – Golden State Warriors 141-127
- Portland Trail Blazers – Boston Celtics 114-108
- Los Angeles Clippers – Detroit Pistons 112-99
NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume
