Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Oklahoma City Thunder și-a revenit după eșecurile cu San Antonio Spurs. Victorie cu Philadelphia 76ers - Antena Sport

Home | NBA | Oklahoma City Thunder și-a revenit după eșecurile cu San Antonio Spurs. Victorie cu Philadelphia 76ers
VIDEO

Oklahoma City Thunder și-a revenit după eșecurile cu San Antonio Spurs. Victorie cu Philadelphia 76ers

Andrei Nicolae Publicat: 29 decembrie 2025, 12:28

Comentarii
Oklahoma City Thunder și-a revenit după eșecurile cu San Antonio Spurs. Victorie cu Philadelphia 76ers

Chet Holmgren, în timpul unui meci al lui Oklahoma City Thunder / Profimedia

Oklahoma City Thunder, campioana en-titre din NBA, a obţinut o victorie categorică în faţa echipei Philadephia 76ers, impunându-se cu 129-104 pe propriul teren, într-un meci din NBA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chet Holmgren a fost “artizanul” victoriei lui Thunder, cu 29 de puncte, asistat de starul canadian Shai Gilgeous-Alexander, MVP-ul ligii din sezonul trecut, care a adăugat 27 de puncte, cinci pase decisive şi două intercepţii.

Oklahoma City revine pe trendul victoriilor

Thunder şi-a trecut în cont a 27-a victorie din acest sezon, faţă de doar cinci înfrângeri, consolidându-şi locul de lider în Conferinţa de Vest.

În alt meci din noaptea de duminică spre luni, Los Angeles Clippers, cu Kawhi Leonard autor a 55 de puncte, cel mai bun total din cariera sa în NBA, a învins-o pe Detroit Pistons cu 112-99.

Reclamă
Reclamă

Pistons, în ciuda celei de-a doua înfrângeri consecutive, rămâne lider în Conferinţa de Est, cu 24 victorii şi 8 eşecuri.

Toate rezultatele de noaptea trecută din NBA:

Amenda primită de un susținător al lui Călin Georgescu pentru instigare publicăAmenda primită de un susținător al lui Călin Georgescu pentru instigare publică
Reclamă
  • Oklahoma City Thunder – Philadelphia 76ers 129-104
  • Los Angeles Lakers – Sacramento Kings 125-101
  • Washington Wizards – Memphis Grizzlies 116-112
  • Toronto Raptors – Golden State Warriors 141-127
  • Portland Trail Blazers – Boston Celtics 114-108
  • Los Angeles Clippers – Detroit Pistons 112-99

NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume, se vede în România exclusiv pe AntenaPLAY.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai bun jucător al momentului la FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Festivalul unde "bătaia" aduce donații: cum transformă Spania făina în simbol al carității
Observator
Festivalul unde "bătaia" aduce donații: cum transformă Spania făina în simbol al carității
Ionel Dănciulescu a plonjat cu Jeep-ul în Lacul Morii: “M-a salvat maşina! Am sărit 50 de metri în aer”
Fanatik.ro
Ionel Dănciulescu a plonjat cu Jeep-ul în Lacul Morii: “M-a salvat maşina! Am sărit 50 de metri în aer”
14:55
EXCLUSIV“Încă suferă”. Daniel Pancu știe care e punctul slab al Turciei înainte de barajul cu România pentru Mondial
14:42
Alexandru Albu a plecat de la Chindia Târgoviște. A semnat în Liga 1!
14:12
Un fost golgheter din Liga 1, pe lista lui Valeriu Iftime la Botoşani! A fost dorit şi de FCSB
13:43
Lista neagră a lui Gâlcă. S-au decis cinci plecări de la Rapid!
13:12
“E prezentul și viitorul”. Agentul lui Cristiano Ronaldo se “înclină” în fața lui Lamine Yamal
12:02
Jucătorul care a trăit un coșmar timp de un an și jumătate a spus “adio” echipei sale: “Cea mai bună decizie”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVAdrian Ilie a dezvăluit că Gigi Becali e all in pentru transferul de titlu la FCSB! Ar fi mutarea iernii în România 2 Ofertă de 1,3 milioane pentru Florin Tănase. Anunțul lui Gigi Becali: „Trebuie să își termine contractul” 3 A jucat în Liga Campionilor, acum semnează în Liga 1. Prima mutare făcută de Oțelul Galaţi 4 Unde vrea să se transfere Malcom Edjouma, după despărțirea de FCSB. Mutarea pentru care insistă mijlocașul 5 Cristiano Bergodi i-a dat afară! Universitatea Cluj renunţă la trei jucători 6 “Dacă cineva vrea să facă scandal…”. Cristi Chivu, replică după declarațiile făcute de Antonio Conte
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko KopicDinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic
Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament”Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament”