Radu Drăgușin, subiect de discuție în Italia după revenirea sa pe teren: "E legat de un posibil transfer" - Antena Sport

Radu Drăgușin a evoluat în primul său meci oficial pentru Tottenham după aproape 11 luni de pauză, iar câteva publicații din Italia nu au rămas indiferente. Asociat cu o revenire în Serie A, fundașul român a fost subiectul principal al unor articole ale jurnaliștilor din “cizmă”, care au profitat de revenirea sa pe gazon.
Radu Drăgușin a jucat din nou pentru Tottenham la aproape un an distanță după ce a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat. Thomas Frank l-a introdus pe stoper în minutul 85 al partidei din deplasare contra lui Crystal Palace, câștigată de nord-londonezi cu scorul de 1-0.
Radu Drăgușin, în atenția jurnaliștilor italieni
După finalul meciului de pe Selhurst Park, revenirea românului pe gazon a fost analizată de presa din Italia, țară în care Drăgușin s-ar putea întoarce să joace ținând cont de situația sa de la Tottenham. Deși a primit încredere din partea lui Thomas Frank, românul are șanse mici să fie om de bază la Londra, pentru că există deja doi titulari stabili în centrul defensivei, Van de Ven și Romero, iar Kevin Danso este opțiunea standard din postura de rezervă.
Astfel, românul a început să fie asociat cu o posibilă revenire în Serie A, subiectul fiind abordat inclusiv de agentul său, Florin Manea. Acest lucru a fost sesizat și de cei de la tuttomercatoweb.com, care au scris despre întoarcerea lui Drăgușin pe gazon.
“Radu Drăgușin s-a întors pe teren după 11 luni. În ultimele zile, v-am spus că viitorul lui Drăgușin e tot mai aproape de Italia. Mai multe echipe din Serie A sunt interesate de el, printre care AS Roma și Napoli. Informația a fost confirmată de agentul jucătorului, Florin Manea“.
Pe lângă Napoli și AS Roma, Fiorentina a fost și ea asociată cu transferul lui Drăgușin, așa cum a notat și un cotidian din Italia care acoperă îndeaproape ce se întâmplă la formația aflată în prezent pe ultimul loc în Serie A.
“Tottenham a salutat revenirea lui Drăgușin, ținut pe tușă după o ruptură a ligamentelor încrucișate. Fundașul a bifat ultimele minute ale meciului cu Crystal Palace. Drăgușin e legat de un posibil transfer, la Fiorentina.
În perioada mercato, Drăgușin va fi în prim-plan. Napoli, AS Roma și Fiorentina sunt printre echipele interesate de el“, au scris cei de la violanews.com.
