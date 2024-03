Judd Trump - Ding Junhui 10-4, în finala World Open. Al cincilea titlu din 2024 pentru englez - Antena Sport

Reclamă

Pentru Judd Trump, acesta este al 28-lea titlu al carierei, capitol la care l-a egalat pe legendarul Steve Davis. El şi cu Ronnie se anunţă favoriţii Campionatului Mondial de la Crucible.

„Ding a jucat foarte bine în această săptămână şi ştiam că voi avea parte de un meci greu. Am reuşit să joc bine în prima sesiune şi să am un avantaj concludent. Am dat cel mai bun snooker al meu pe seară. Nu am vrut să îi dau şansă să înceapă să revină.

Reclamă

Cu cât am crescut în vârstă, cu atât am învăţat să nu mă mai pedepsesc când greşesc anumite lovituri. Văd alţi jucători care fac asta. Trebuie să treci repede peste asemenea momente”, a spus Trump, citat de wst.tv.