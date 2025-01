"Un român în NHL pe viitor?" Răspunsul dat de "Judoka" din hocheiul românesc, Eduard Căsăneanu - Antena Sport

Hocheiştii de la noi nu ratează niciun duel tare din NHL. Printre ei se află şi „Judoka” din hochei.

Cele mai tari dueluri din Liga nord-americană se văd în weekend, în direct în AntenaPLAY.

Miercurea Ciuc e pe 2 în campionat, după Gheorghieni, şi e gata să oprească dominaţia Coronei Braşov din ultimii ani. Hocheiul are o adevărată tradiţie în Harghita.

„Am început cu judo, dar nu am mai reuşit să merg acolo. Un prieten de familie mi-a spus: «Du-te la hochei. Mi-a plăcut şi am rămas»”, a declarat Eduard Căsăneanu pentru AntenaSport.

Un american care a pregătit patru echipe din NHL, Kevin Constantin, antrenează la Ciuc.