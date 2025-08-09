Marco Leu, prima reacţie după accidentul grav în care a fost implicat! Care este starea copilotului său - Antena Sport

Închide meniul
Marco Leu, prima reacţie după accidentul grav în care a fost implicat! Care este starea copilotului său

Publicat: 9 august 2025, 13:44

Marco Leu / Facebook Campionatul Naţional de Super Rally

Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, a dat primele detalii despre accidentul grav în care a fost implicat în raliul de la Timişoara, organizat în memoria tatălui său.

Marco Leu a anunţat că starea copilotului său este bună. Acesta a mers la spital pentru investigaţii suplimentare. Din fericire, se simte bine.

Marco Leu, după accidentul în care el şi copilotul său au fost implicaţi: “Măsurile de siguranţă şi-au făcut treaba”

Marco Leu şi mama lui, Anna Leu, au subliniat că măsurile de siguranţă luate pentru raliul de la Timişoara au contat foarte mult în cazul accidentului. Raliul s-a reluat.

“(n.r: Marco, cum s-a întâmplat?) Am venit, am încercat să frânez şi am întâmpinat dificultăţi la oprire. Am schimbat inferioară până la întâia şi nu am reuşit să ne oprim. Cel mai probabil a fost o problemă tehnică, vedem ce spun mecanicii când o să înceapă să desfacă maşina.

(n.r: A fost destul de scurt ca impact. Am văzut că ai lovit un parapet, totul e în regulă) Da, chiar şi la recunoaştere, asta vorbeam, era un viraj dificil. Practic maşina nu reuşea să se încadreze acolo şi, cu atât mai mult, nu aveam ce să forţăm.

Marco Leu: “Nu am nimic să îmi reproşez”

Dacă era pe un viraj aveam ce să îmi reproşez, dar aşa nu cred că am nimic să îmi reproşez acolo.

(n.r: Tu eşti bine, copilotul, în spirit preventiv, a ales să meargă să facă câteva investigaţii suplimentare. Măsurile de siguranţă au dat roade) Măsurile de siguranţă mă bucur că au fost foarte bune. Am discutat împreună cu el (n.r: cu copilotul lui) şi am stabilit că cel mai bine este să meargă pentru nişte investigaţii suplimentare la spital.

(n.r: Dar este bine?) Cum ai spus şi tu, măsurile de siguranţă şi-au făcut treaba. Asta mă bucură. Îmi pare rău că am testat-o eu, din păcate”, a declarat Marco Leu, într-un clip publicat pe contul de Facebook al Campionatului Naţional de Super Rally.

Anna Leu: “Ce s-a întâmplat face parte din lumea auto. Mergem mai departe”

“(n.r: Aţi avut emoţii?) Am avut emoţii, dar sunt nişte emoţii cu care sunt obişnuită. Ce s-a întâmplat face parte din lumea auto. Noi am luat foarte multe măsuri de securitate. Am adus foarte multe betoane, pentru siguranţa publicului, pentru siguranţa tuturor. La momentul actual e totul în regulă şi cursa a luat startul din nou, mergem mai departe”, a declarat Anna Leu, mama lui Marco Leu şi văduva regretatului Mihai Leu.

Fiul regretatului Mihai Leu, Marco, implicat într-un accident grav la raliul organizat în memoria tatălui său!

Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, a fost implicat într-un accident cu maşina tatălui său, un Audi R8 GT3, la Super Rally Timişoara care se desfăşoară sâmbătă în centrul oraşului Timişoara. Maşina a fost avariată serios, iar primele informaţii vorbeau despre rănirea copilotului lui Marco Leu. Din fericire, totul este în regulă cu acesta.

Creat de legendarul Mihai Leu, Super Rally este un eveniment unic în peisajul automobilismului românesc, iar ediţia din acest an, Trofeul Profi Timişoara, îi este dedicată fondatorului său.

Competiţia aduce împreună 26 de piloţi de top din întreaga ţară, care concurează pe un traseu urban spectaculos, cu start din Piaţa Iancu Huniade şi parcul service amplasat în parcarea Modex din centrul Timişoarei.

Sâmbătă, 9 august, ziua a început cu antrenamente şi recunoaşteri, iar de la ora 14:00, sunt programate manşele oficiale de concurs, care vor stabili câştigătorii. Festivitatea de premiere va avea loc la ora 16:00, în Parcul Service.

Pe lista de start se află piloţi din toate ramurile motorsportului: raliu, viteză în coastă, drift şi circuit. Printre cei mai titraţi se numără Vali Porcişteanu, campion naţional absolut de raliuri, alături de alte nume consacrate şi tineri talentaţi.

