Marco Leu, prima reacţie după accidentul grav în care a fost implicat! Care este starea copilotului său - Antena Sport

Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, a dat primele detalii despre accidentul grav în care a fost implicat în raliul de la Timişoara, organizat în memoria tatălui său.
Marco Leu a anunţat că starea copilotului său este bună. Acesta a mers la spital pentru investigaţii suplimentare. Din fericire, se simte bine.
Marco Leu, după accidentul în care el şi copilotul său au fost implicaţi: “Măsurile de siguranţă şi-au făcut treaba”
Marco Leu şi mama lui, Anna Leu, au subliniat că măsurile de siguranţă luate pentru raliul de la Timişoara au contat foarte mult în cazul accidentului. Raliul s-a reluat.
“(n.r: Marco, cum s-a întâmplat?) Am venit, am încercat să frânez şi am întâmpinat dificultăţi la oprire. Am schimbat inferioară până la întâia şi nu am reuşit să ne oprim. Cel mai probabil a fost o problemă tehnică, vedem ce spun mecanicii când o să înceapă să desfacă maşina.
(n.r: A fost destul de scurt ca impact. Am văzut că ai lovit un parapet, totul e în regulă) Da, chiar şi la recunoaştere, asta vorbeam, era un viraj dificil. Practic maşina nu reuşea să se încadreze acolo şi, cu atât mai mult, nu aveam ce să forţăm.
Marco Leu: “Nu am nimic să îmi reproşez”
Dacă era pe un viraj aveam ce să îmi reproşez, dar aşa nu cred că am nimic să îmi reproşez acolo.
(n.r: Tu eşti bine, copilotul, în spirit preventiv, a ales să meargă să facă câteva investigaţii suplimentare. Măsurile de siguranţă au dat roade) Măsurile de siguranţă mă bucur că au fost foarte bune. Am discutat împreună cu el (n.r: cu copilotul lui) şi am stabilit că cel mai bine este să meargă pentru nişte investigaţii suplimentare la spital.
(n.r: Dar este bine?) Cum ai spus şi tu, măsurile de siguranţă şi-au făcut treaba. Asta mă bucură. Îmi pare rău că am testat-o eu, din păcate”, a declarat Marco Leu, într-un clip publicat pe contul de Facebook al Campionatului Naţional de Super Rally.