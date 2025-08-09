Marco Leu, prima reacţie după accidentul grav în care a fost implicat! Care este starea copilotului său - Antena Sport

Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, a dat primele detalii despre accidentul grav în care a fost implicat în raliul de la Timişoara, organizat în memoria tatălui său.

Marco Leu a anunţat că starea copilotului său este bună. Acesta a mers la spital pentru investigaţii suplimentare. Din fericire, se simte bine.

Marco Leu, după accidentul în care el şi copilotul său au fost implicaţi: “Măsurile de siguranţă şi-au făcut treaba”

Marco Leu şi mama lui, Anna Leu, au subliniat că măsurile de siguranţă luate pentru raliul de la Timişoara au contat foarte mult în cazul accidentului. Raliul s-a reluat.

“(n.r: Marco, cum s-a întâmplat?) Am venit, am încercat să frânez şi am întâmpinat dificultăţi la oprire. Am schimbat inferioară până la întâia şi nu am reuşit să ne oprim. Cel mai probabil a fost o problemă tehnică, vedem ce spun mecanicii când o să înceapă să desfacă maşina.

(n.r: A fost destul de scurt ca impact. Am văzut că ai lovit un parapet, totul e în regulă) Da, chiar şi la recunoaştere, asta vorbeam, era un viraj dificil. Practic maşina nu reuşea să se încadreze acolo şi, cu atât mai mult, nu aveam ce să forţăm.