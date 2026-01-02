Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Un sportiv de 20 de ani a rămas paralizat în urma unui accident de la antrenament! Mesajul său tulburător - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Un sportiv de 20 de ani a rămas paralizat în urma unui accident de la antrenament! Mesajul său tulburător

Un sportiv de 20 de ani a rămas paralizat în urma unui accident de la antrenament! Mesajul său tulburător

Bogdan Stănescu Publicat: 2 ianuarie 2026, 12:25

Comentarii
Un sportiv de 20 de ani a rămas paralizat în urma unui accident de la antrenament! Mesajul său tulburător

William Bostadloekken / Instagram William Bostadloekken

În urmă cu două săptămâni, la Steamboat (Statele Unite), tânărul norvegian William Bostadloekken (20 de ani) a căzut în timpul unui antrenament înaintea unei etape din Cupa Mondială de schi freestyle. El a suferit o leziune la spate (leziune completă a măduvei spinării), a fost operat, dar acum este paraplegic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Aceste rânduri îmi frâng inima, dar voi face tot posibilul să explic ce mi s-a întâmplat […] În prima zi de antrenament, vârful schiurilor mi s-a agăţat în momentul saltului. Mi-am pierdut cunoştinţa şi am aterizat cu capul şi spatele pe marginea trambulinei”, a spus Bostadloekken pe Instagram.

Schiorul norvegian care a rămas paralizat, mesaj tulburător: “Aceste rânduri îmi frâng inima”

În ciuda acestei tragedii, norvegianul intenţionează să continue să schieze. „Schiul este cu adevărat ceea ce îmi place cel mai mult pe lume, este motivul pentru care trăiesc”, a scris el.

Voi face tot ce-mi stă în putinţă pentru a reveni şi a retrăi această senzaţie incredibilă. Cu siguranţă nu va fi uşor. Va fi cea mai dificilă provocare cu care m-am confruntat vreodată. Nu există nicio garanţie că va fi posibil, dar refuz să renunţ. Voi lupta mereu”, a adăugat el.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ultimele clipe din viaţa unui biciclist din Galaţi, surprinse de o cameră. A fost spulberat de o maşină
Observator
Ultimele clipe din viaţa unui biciclist din Galaţi, surprinse de o cameră. A fost spulberat de o maşină
Careul multimilionar! Inteligența Artificială a calculat cât ar costa azi cu adevărat Nicolae Dobrin, Ilie Balaci, Gică Hagi și Adrian Mutu
Fanatik.ro
Careul multimilionar! Inteligența Artificială a calculat cât ar costa azi cu adevărat Nicolae Dobrin, Ilie Balaci, Gică Hagi și Adrian Mutu
14:54
UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Atacant din Premier League la AC Milan
14:45
EXCLUSIVDupă ce a rezolvat transferul lui Ţicu, Dinamo se luptă cu o rivală pentru un alt jucător din Liga 1!
14:28
Universitatea Craiova a plecat în cantonament! Filipe Coelho și alți 10 jucători nu s-au prezentat la aeroport
14:19
EXCLUSIVE gata transferul! Cunoscutul jucător român din Liga 1 a semnat cu Dinamo!
14:03
EXCLUSIVCât trebuie să plătească Dan Şucu pentru ca atacantul care marchează “la foc automat” să vină la Rapid!
13:13
Motivul pentru care Lamine Yamal nu s-a antrenat cu Barca! Anunţul presei spaniole despre starul catalanilor
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVCristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui 2 Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB 3 Primul transfer din 2026 pentru Dinamo! “Câinii” l-au convins să semneze pe un cunoscut jucător român din Liga 1 4 Gică Hagi taie în carne vie la Farul Constanța. Ce jucători dă afară 5 OFICIAL | Primul transfer al anului din Liga 1! 6 Încă o lovitură pentru Neluțu Varga! Cine pleacă pe bani mulți de la CFR, după Louis Munteanu
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie NăstasePensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase