Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 21 aprilie

1. Rădoi pleacă de la FCSB
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB. Gigi Becali a confirmat că fostul selecţioner a acceptat oferta de la Gaziantep: “Are binecuvântarea mea”, a declarat patronul roş-albaştrilor.
2. Premiu pentru Nadia
Nadia Comăneci a fost premiată pentru întreaga activitate la Gala Laureus. Legendara gimnastă a ținut un discurs emoționant: “Am fost doar o fetiță care și-a urmat pasiunea”, a spus Nadia, la Madrid.
3. Investitori la Steaua
Pe site-ul AS.ro vezi ce oferte are Ministerul Apărării pentru Steaua. Un investitor român are concurență din Turcia.
4. Laudele lui Mancini
Cristi Chivu l-a impresionat pe Roberto Mancini. Cu o mână pe titlul din Serie A, antrenorul român a fost lăudat pentru sezonul de la Inter: “Foarte bun”, a declarat fostul selecţioner al Italiei.
5. Mbappe, cotat cu prima șansă
Kylian Mbappe este cotat cu prima șansă la titlul de golgheter la World Cup 2026, competiție care va fi LIVE în Universul Antena. Starul francez este urmat de Harry Kane şi Lionel Messi.
