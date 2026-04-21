Home | Antena Sport Update | Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 21 aprilie
Video

Alex Masgras Publicat: 21 aprilie 2026, 17:21

Comentarii

Mirel Rădoi / Sportpictures

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

1. Rădoi pleacă de la FCSB

Mirel Rădoi pleacă de la FCSB. Gigi Becali a confirmat că fostul selecţioner a acceptat oferta de la Gaziantep: “Are binecuvântarea mea”, a declarat patronul roş-albaştrilor.

2. Premiu pentru Nadia

Nadia Comăneci a fost premiată pentru întreaga activitate la Gala Laureus. Legendara gimnastă a ținut un discurs emoționant: “Am fost doar o fetiță care și-a urmat pasiunea”, a spus Nadia, la Madrid.

Reclamă
Reclamă

3. Investitori la Steaua

Pe site-ul AS.ro vezi ce oferte are Ministerul Apărării pentru Steaua. Un investitor român are concurență din Turcia.

4. Laudele lui Mancini

Analist, despre cine ar putea ieşi câştigător din războiul PSD-PNL: "O să vedem cine va clipi primul"Analist, despre cine ar putea ieşi câştigător din războiul PSD-PNL: "O să vedem cine va clipi primul"
Reclamă

Cristi Chivu l-a impresionat pe Roberto Mancini. Cu o mână pe titlul din Serie A, antrenorul român a fost lăudat pentru sezonul de la Inter: “Foarte bun”, a declarat fostul selecţioner al Italiei.

5. Mbappe, cotat cu prima șansă

Kylian Mbappe este cotat cu prima șansă la titlul de golgheter la World Cup 2026, competiție care va fi LIVE în Universul Antena. Starul francez este urmat de Harry Kane şi Lionel Messi.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Loading ... Loading ...
Citește și:
Observator
Fanatik.ro
17:21

17:13

16:55

16:54

16:49

16:45

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
