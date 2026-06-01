Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 1 iunie

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.
1. “Tricolorii” lui Hagi
“Tricolorii” au ajuns în Georgia, pentru primul meci al lui Gică Hagi pe banca naționalei. 23 de jucători au făcut deplasarea pentru partida care e marți, de la ora 20:00, pe Antena 1.
2. Ngezana se operează
Răsturnare de situație în cazul lui Siyabonga Ngezana. Fundașul FCSB-ului se va opera la menisc: “Lucrurile nu au ieșit așa cum mi-am dorit”, a spus sud-africanul.
3. Mutu, aproape de revenire
Pe AS.ro vezi la ce echipă din Liga 1 poate ajunge Adrian Mutu. “Briliantul” se află pe lista unei formații din play-off.
4. Ștefănescu, la U Cluj
Marius Ștefănescu a revenit în Liga 1. Fostul jucător de la FCSB a semnat cu U Cluj, după ce a petrecut ultimul sezon în Turcia.
5. Laude pentru Sorana
Sorana Cîrstea a fost lăudată de fostul antrenor al Simonei Halep înaintea sfertului de finală de la Roland Garros: “Uitați-vă la ea cum arată! E numai fibră”, a spus Radu Popescu.
Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.
