AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 29 mai, de pe as.ro.
1. Veste bună pentru FCSB
FCSB a primit o veste bună în ziua barajului cu Dinamo. David Miculescu, dat ca şi OUT, s-a refăcut şi va fi în lotul condus de Marius Baciu.
2. Schimbarea adusă de “Rege”
Denis Drăguş e convins că naţionala va arăta altfel sub comanda lui Gică Hagi: “E un nou început”, a spus atacantul, înaintea amicalului cu Georgia. Meciul e pe 2 iunie, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
3. Lovitura lui Chivu
Pe as.ro vezi ce star de la rivala AC Milan vrea să transfere Cristi Chivu. Românul începe în forţă campania de transferuri la Inter.
4. Barcelona, de neoprit
După transferul lui Anthony Gordon, Barcelona vrea să mai dea o lovitură. Catalanii au trimis prima ofertă oficială pentru Julian Alvarez, jucătorul rivalei Atletico Madrid.
5. Noi bilete pentru World Cup
FIFA a pus din nou în vânzare bilete pentru Mondialul care din 11 iunie, e exclusiv în Universul Antena. Recordul istoric de 3,5 milioane de bilete vândute pentru o Cupă Mondială, stabilit în 1994, a fost deja doborât.
