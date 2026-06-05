Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 5 iunie

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ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

1) Kopic se desparte de Dinamo

Divorțul anului în fotbalul românesc. Zeljko Kopic pleacă de la Dinamo după doi ani și jumătate. Antrenorul croat le-a mulțumit fanilor: „Am venit străin, plec câine roșu”. Dinamo caută acum antrenor nou: Mihalcea ar lăsa UTA pentru Dinamo.

2) Gata să facă istorie

CSM București se pregătește de un weekend mare! Fetele de la handbal au ajuns la Budapesta pentru Final Four-ul feminin. Jucătoarele antrenate de Bojana Popovic s-au distrat la antrenamente: inter-ul Kristina Novak le-a făcut poze colegelor.

3) Stanciu mai stă în China

Nicolae Stanciu se bucură că lucrează cu Hagi la națională, însă nu îi este dor de fotbalul românesc. Într-un interviu exclusiv pentru Antena, Stanciu spune că va rămâne în China, unde mai are 1 an de contract.

4) Perez pregătește un transfer record

Florentino Perez vine cu o nouă promisiune electorală: cel mai mare transfer din istoria lui Real Madrid. 150 de milioane de euro spune că va da Perez pentru un galactic „de calibrul lui Cristiano Ronaldo”. Englezii spun că ar fi vorba de Michael Olise, de la Bayern.