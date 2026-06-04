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Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 4 iunie

Antena Sport Publicat: 4 iunie 2026, 17:59

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Alexandru Maxim, în timpul unui meci / Sport Pictures

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Cele mai tari ştiri ale zilei de 4 iunie sunt pe as.ro, de la detaliile legate de alegerile prezidenţiale de la Real Madrid, la situaţia lui Neymar la naţionala Braziliei.

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Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 4 iunie

1. Maxim, la Craiova

Alexandru Maxim a semnat cu Universitatea Craiova. Gigi Becali susţine că FCSB nu a mai dorit să prelungească înţelegerea cu uriaşul portar. “I l-am dat pe Maxim lui Rotaru”, a spus Becali.

2. Scandal cu Haaland

Rivalul lui Florentino Perez la alegerile de la Real a anunţat că dacă va deveni preşedinte, îi va aduce la club pe Haaland şi Rodri. “Nu există șanse ca acest lucru să se întâmple”, anunţă cei de la City.

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3. A revenit în Liga 1

Tot de pe as.ro, afli care e fostul jucător de la FCSB şi Rapid care a revenit în Liga 1 şi a semnat cu UTA.

4. Fără Neymar

Lovitură pentru motorul Europei. Ţara, cândva un magnet pentru angajați, a pierdut 341.000 de locuri de muncăLovitură pentru motorul Europei. Ţara, cândva un magnet pentru angajați, a pierdut 341.000 de locuri de muncă
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Brazilia a susţinut primele antrenamente în Statele Unite, înainte de Mondial. Neymar a fost marele absent, iar Marquinhos anunţă că Selecao va da totul pentru trofeu: “Joc fiecare meci ca şi cum ar fi ultimul”, susţine căpitanul Braziliei.

5. Mourinho a zis “da”

Jose Mourinho va fi noul antrenor al lui Real Madrid, dacă Florentino Perez rămâne preşedintele galacticilor. “The Special One” a apărut într-un clip prin care i-a spus “da” lui Florentino. A susţinut după aceea că videoul a fost creat cu ajutorul Inteligenţei Artificiale.

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