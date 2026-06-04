Cele mai tari ştiri ale zilei de 4 iunie sunt pe as.ro, de la detaliile legate de alegerile prezidenţiale de la Real Madrid, la situaţia lui Neymar la naţionala Braziliei.

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Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 4 iunie

1. Maxim, la Craiova

Alexandru Maxim a semnat cu Universitatea Craiova. Gigi Becali susţine că FCSB nu a mai dorit să prelungească înţelegerea cu uriaşul portar. “I l-am dat pe Maxim lui Rotaru”, a spus Becali.

2. Scandal cu Haaland

Rivalul lui Florentino Perez la alegerile de la Real a anunţat că dacă va deveni preşedinte, îi va aduce la club pe Haaland şi Rodri. “Nu există șanse ca acest lucru să se întâmple”, anunţă cei de la City.