Cele mai tari ştiri ale zilei de 4 iunie sunt pe as.ro, de la detaliile legate de alegerile prezidenţiale de la Real Madrid, la situaţia lui Neymar la naţionala Braziliei.
Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 4 iunie
1. Maxim, la Craiova
Alexandru Maxim a semnat cu Universitatea Craiova. Gigi Becali susţine că FCSB nu a mai dorit să prelungească înţelegerea cu uriaşul portar. “I l-am dat pe Maxim lui Rotaru”, a spus Becali.
2. Scandal cu Haaland
Rivalul lui Florentino Perez la alegerile de la Real a anunţat că dacă va deveni preşedinte, îi va aduce la club pe Haaland şi Rodri. “Nu există șanse ca acest lucru să se întâmple”, anunţă cei de la City.
3. A revenit în Liga 1
Tot de pe as.ro, afli care e fostul jucător de la FCSB şi Rapid care a revenit în Liga 1 şi a semnat cu UTA.
4. Fără Neymar
Brazilia a susţinut primele antrenamente în Statele Unite, înainte de Mondial. Neymar a fost marele absent, iar Marquinhos anunţă că Selecao va da totul pentru trofeu: “Joc fiecare meci ca şi cum ar fi ultimul”, susţine căpitanul Braziliei.
5. Mourinho a zis “da”
Jose Mourinho va fi noul antrenor al lui Real Madrid, dacă Florentino Perez rămâne preşedintele galacticilor. “The Special One” a apărut într-un clip prin care i-a spus “da” lui Florentino. A susţinut după aceea că videoul a fost creat cu ajutorul Inteligenţei Artificiale.
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