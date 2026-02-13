AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 13 februarie - Antena Sport

Închide meniul
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 13 februarie

Andrei Nicolae Publicat: 13 februarie 2026, 16:48

Comentarii

Jucătorii României / Sport Pictures

Pe as.ro afli cele mai tari știri ale zilei de 13 februarie, de la programul României din Nations League până la reacția lui Frenkie De Jong după umilința cu Atletico din Cupa Spaniei.

1. Programul României

Naționala României și-a aflat programul din Liga Națiunilor. “Tricolorii” își încep aventura din Liga B cu Suedia, în deplasare. Bosnia și Polonia sunt celelalte adversare ale Românei.

2. MM a răbufnit

Mihai Stoica a făcut din nou praf arbitrajul după meciul din cupă cu Universitatea Craiova: “Ori ai o problemă cu Gigi, ori cu continuatoarea Stelei”, a spus oficialul.

3. Alarmă la națională

Pe as.ro afli care este marea problemă a naționalei României înainte de barajul cu Turcia. Mircea Lucescu a dat alarma.

4. “Regele” scrie istorie

LeBron James a devenit la 41 de ani cel mai în vârstă jucător din istorie care a reușește un triple-double. “Regele” joacă luni noapte în All-Star Game, eveniment care se vede pe AntenaPLAY de la ora 00:00.

5. Nu i-a venit să creadă

Frenkie De Jong a rămas șocat după golul anulat al Barcelonei din semifinala de cupă cu Atletico. “Dacă nu e AI, atunci e scandalos”, a spus căpitanul catalanilor.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

Comentarii


