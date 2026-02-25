Lionel Messi a dezvăluit marele său regret: "Ce idiot! Chiar mi-am pierdut timpul" - Antena Sport

Închide meniul
Lionel Messi a dezvăluit marele său regret: “Ce idiot! Chiar mi-am pierdut timpul”

Alex Masgras Publicat: 25 februarie 2026, 18:50 / Actualizat: 25 februarie 2026, 22:11

Lionel Messi, în timpul unui meci / Profimedia

Superstarul echipei Inter Miami, Lionel Messi, şi-a exprimat regretul pentru că nu s-a dedicat mai mult studiilor când era tânăr, în special când a venit vorba de învăţarea limbii engleze.

Messi a recunoscut că s-a simţit „pe jumătate ignorant” de-a lungul carierei sale atunci când a întâlnit oameni celebri şi nu a putut comunica cu ei. „Regret multe lucruri”, a declarat căpitanul Argentinei, câştigător al Cupei Mondiale din 2022, pentru podcastul mexican „Miro de Atras”.

Lionel Messi regretă că nu a învăţat limba engleză: “M-am simţit pe jumătate ignorant”

„Nu am învăţat engleza când eram copil. Am avut timp să studiez cel puţin engleza, dar nu am făcut-o. Regret profund. Am fost în situaţii în care am fost aproape de oameni incredibili, cu care aş fi putut purta conversaţii, dar m-am simţit pe jumătate ignorant. Mereu m-am gândit: Ce idiot, chiar mi-am pierdut timpul. Când eşti tânăr, nu-ţi dai seama. Astăzi, asta le spun copiilor mei, că e important să ai o educaţie bună, să studiezi. Le spun mereu să profite la maximum de asta. Situaţia lor este diferită de cea pe care am cunoscut-o eu, chiar dacă nu mi-a lipsit niciodată nimic…”

Lionel Messi (38 de ani) a ajuns la Barcelona, din oraşul său natal, Rosario, la vârsta de 13 ani. El mărturiseşte că „ultimul său an de şcoală în Argentina a fost un dezastru. Ştiam că plec la Barcelona. Acolo ​​mi-am terminat studiile secundare cu ceilalţi copii care frecventau La Masia (n.r. academia de tineret a Barcelonei).”

Cu toate acestea, jucătorul susţine că fotbalul l-a învăţat şi alte lecţii valoroase. „Am putut face totul şi să ajung în vârf, dar pe parcurs am avut multe experienţe şi am învăţat multe lecţii. Este adevărat că fotbalul este un mod de viaţă. Te învaţă multe, insuflă multe valori. Creează legături pe viaţă. Îţi permite să descoperi locuri noi”, a declarat Messi.

