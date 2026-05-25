AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 25 mai

1. Pancu vine la Rapid
Daniel Pancu va fi noul antrenor al lui Rapid. Victor Angelescu, președintele giuleștenilor, a anunțat mutarea: “99% suntem înțeleși“.
2. Lucescu a dat undă verde
Beșiktaș l-a convins pe Răzvan Lucescu să vină în Turcia. Antrenorul trebuie însă să își negocieze plecarea de la PAOK. 4 milioane de euro e clauza de reziliere a lui Lucescu.
3. Arbitru de “finală”
Pe as.ro vezi cine va arbitra finala barajului de Conference League dintre Dinamo și FCSB. Partida se joacă vineri de la 20:30.
4. Spania, fără “madridistas”
Spania și-a anunțat lotul pentru Cupa Mondială. Luis de la Fuente nu a inclus în echipa sa niciun jucător de la Real Madrid. Yamal, Pedri sau Rodri sunt nelipsiți din echipa Spaniei.
5. Hamilton “radiază”
Lewis Hamilton jubilează după ce a terminat pe locul 2 în Marele Premiu al Canadei. “Cea mai fericită zi de când sunt la Ferrari”, a spus britanicul.
