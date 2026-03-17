Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 17 martie

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.
1. Marin, aproape de Sevilla
Marius Marin este la un pas de a semna cu Sevilla. Mijlocaşul român, care va rata barajul cu Turcia din cauza unei accidentări, mai are de pus la punct câteva detalii cu echipa din La Liga.
2. Telefonul de la miezul nopţii
Gigi Becali a dezvăluit că l-a sunat pe Mirel Rădoi, după remiza dintre FCSB şi Metaloglobus: “Am vrut să îl încurajez”, a declarat patronul roş-albaştrilor.
3. Kovacs revine în Europa
Istvan Kovacs a fost delegat la un meci european, după scandalul uriaş în care a fost implicat la derby-ul Rapid – Dinamo.
4. Dinamo l-a schimbat
Experienţa de la Dinamo l-a ajutat pe Aleix Garcia să se trezească la realitate. În prezent la Bayer Leverkusen, mijlocaşul spaniol a schimbat radical modul în care se pregăteşte.
5. Mesajul Nadiei
Nadia Comăneci a avut un mesaj de susţinere pentru naţionala României, înaintea barjaului cu Turcia. “Zeiţa de la Montreal” nu l-a uitat nici pe Gică Hagi, urmaşul lui Mircea Lucescu pe banca tricolorilor.
