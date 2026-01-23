Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 23 ianuarie - Antena Sport

Cele mai tari ştiri ale zilei de 23 ianuarie sunt pe as.ro, de la reacţiile după Dinamo Zagreb – FCSB 1-4, la eşecul Gabrielei Ruse de la Australian Open.
1. Alibec e out
Gigi Becali a anunţat că Denis Alibec va fi primul jucător care va părăsi FCSB după eşecul cu Dinamo Zagreb. “Să îmi dea 200.000 de euro pe el”, e cerinţa patronului.
2. L-au luat pe Duţu
Dinamo l-a prezentat oficial pe Matteo Duțu. Acesta e al treilea transfer al câinilor roşii după după Valentin Țicu și Ianis Târbă.
3. Şanse infime la play-off
De pe as.ro, afli ce şanse mai are FCSB să ajungă în play-off-ul pentru optimile Europa League. Vezi şi scemariul prin care campioana îşi poate îndeplini obiectivul.
4. Ruse, eliminată
Gabriela Ruse s-a oprit în turul 3 de la Australian Open. A fost învinsă de Mirra Andreeva, în două seturi, dar s-a ales cu 190.000 de euro.
5. Transfer pentru Chivu
Cristi Chivu e aproape de un transfer important la Inter. Ivan Perisic este jucătorul care i-a spus “da” lui Inter şi e aproape de o revenire spectaculoasă pe Meazza.
