Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 23 ianuarie - Antena Sport

Cele mai tari ştiri ale zilei de 23 ianuarie sunt pe as.ro, de la reacţiile după Dinamo Zagreb – FCSB 1-4, la eşecul Gabrielei Ruse de la Australian Open.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cele mai tari ştiri ale zilei de 23 ianuarie

1. Alibec e out

Gigi Becali a anunţat că Denis Alibec va fi primul jucător care va părăsi FCSB după eşecul cu Dinamo Zagreb. “Să îmi dea 200.000 de euro pe el”, e cerinţa patronului.

2. L-au luat pe Duţu

Dinamo l-a prezentat oficial pe Matteo Duțu. Acesta e al treilea transfer al câinilor roşii după după Valentin Țicu și Ianis Târbă.