„O revenire spectaculoasă”. Giovanni Becali știe de ce are nevoie George Pușcaș pentru a se impune la Dinamo - Antena Sport

„O revenire spectaculoasă”. Giovanni Becali știe de ce are nevoie George Pușcaș pentru a se impune la Dinamo

Viviana Moraru Publicat: 23 februarie 2026, 16:13

George Pușcaș, în tricoul României / Profimedia

Giovanni Becali a oferit declarații despre transferul lui George Pușcaș la Dinamo. Impresarul este de părere că atacantul de 29 de ani va avea parte de o revenire spectaculoasă în fotbal, el fiind liber de contract încă din septembrie.

George Pușcaș a ajuns deja la București și urmează să fie prezentat oficial de Dinamo. Atacantul se va alătura ulterior lotului condus de Zeljko Kopic.

Giovanni Becali a declarat că George Pușcaș va avea nevoie de minute pentru a-și intra în ritm. Impresarul a transmis că atacantul poate fi într-o formă bună în play-off, după cele două meciuri pe care Dinamo le mai are de disputat în retur.

„Chiar dacă s-a antrenat în Dubai… Lui Pușcaș îi trebuie exact astea două meciuri plus jumătate din play-off, acolo măcar să intri și să dai gol repriza a doua sau poate chiar de la început. Asta va decide antrenorul.

El trebuie să aibă o revenire pentru că are fizic. E un nouă de careu. E un nouă puternic. Un nouar pe care poți să centrezi din ambele părți. Poți să aduci mingea și pe centru terenului. Important este să fie acolo. Totul depinde de el și de cum reacționează la pregătirea pe care o avea, cred că va avea și o pregătire puțin mai diferită. Va face antrenamentele cu echipă, dar cred că va face și separat.

El a zis acum că mă duc pe orice salariu pentru astea trei luni și dacă e bine mi se face opțiunea și n-ajung la ce am avut în Turcia, dar oricum mi se dă ceva. Și trebuie să joace, ca să mai prindă 4-5 ani după”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.

