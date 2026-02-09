Închide meniul
Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 9 februarie

Home | Antena Sport Update | Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 9 februarie
Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 9 februarie

Alex Masgras Publicat: 9 februarie 2026, 17:10

Mircea Lucescu, în timpul meciului Bosnia - România / Sport Pictures

Acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

1. Mircea Lucescu a fost externat

Veşti bune pentru România! Mircea Lucescu a fost externat. Selecţionerul echipei naţionale va pleca zilele următoare în Belgia pentru a face un control amănunţit înaintea barajului cu Turcia.

2. Reveniri importante la FCSB

Mihai Stoica a anunţat că Juri Cisotti şi Daniel Graovac revin în lotul FCSB-ului şi vor face deplasarea la Craiova. Campioana joacă săptămâna aceasta două meciuri împotriva oltenilor, în Cupa Românie şi Liga 1.

3. Replica lui Bergodi

Pe AS.ro vezi prima reacţie a lui Cristiano Bergodi după scandalul uriaş cu Andrei Cordea. Antrenorul lui U Cluj a dezvăluit ce s-a întâmplat la finalul derby-ului din Gruia.

4. Decizia lui Drăguşin

Bărbat din Vâlcea, amendat cu peste 13.000 de lei după ce a postat un video pe TikTok. Ce apărea în imaginiBărbat din Vâlcea, amendat cu peste 13.000 de lei după ce a postat un video pe TikTok. Ce apărea în imagini
Florin Manea, agentul lui Radu Drăguşin, a anunţat că fundaşul român nu a vrut să plece de la Tottenham în această iarnă. Impresarul a dezvăluit că Drăguşin a fost dorit în Germania şi Italia.

5. Finala Europa League

FRF a depus candidatura pentru organizarea finalei Europa League în 2028 sau 2029. Arena Naţională poate găzdui ultimul act al competiţiei pentru a doua oară în istoria sa, după ce Atletico Madrid s-a impus în 2012 în faţa lui Bilbao, la Bucureşti.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

