Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 9 februarie - Antena Sport

Acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.
1. Mircea Lucescu a fost externat
Veşti bune pentru România! Mircea Lucescu a fost externat. Selecţionerul echipei naţionale va pleca zilele următoare în Belgia pentru a face un control amănunţit înaintea barajului cu Turcia.
2. Reveniri importante la FCSB
Mihai Stoica a anunţat că Juri Cisotti şi Daniel Graovac revin în lotul FCSB-ului şi vor face deplasarea la Craiova. Campioana joacă săptămâna aceasta două meciuri împotriva oltenilor, în Cupa Românie şi Liga 1.
3. Replica lui Bergodi
Pe AS.ro vezi prima reacţie a lui Cristiano Bergodi după scandalul uriaş cu Andrei Cordea. Antrenorul lui U Cluj a dezvăluit ce s-a întâmplat la finalul derby-ului din Gruia.
4. Decizia lui Drăguşin
Florin Manea, agentul lui Radu Drăguşin, a anunţat că fundaşul român nu a vrut să plece de la Tottenham în această iarnă. Impresarul a dezvăluit că Drăguşin a fost dorit în Germania şi Italia.
5. Finala Europa League
FRF a depus candidatura pentru organizarea finalei Europa League în 2028 sau 2029. Arena Naţională poate găzdui ultimul act al competiţiei pentru a doua oară în istoria sa, după ce Atletico Madrid s-a impus în 2012 în faţa lui Bilbao, la Bucureşti.
Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 6 februarie
- Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 5 februarie
- Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 4 februarie
- Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 3 februarie
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 2 februarie