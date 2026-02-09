Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 9 februarie - Antena Sport

Florin Manea, agentul lui Radu Drăguşin, a anunţat că fundaşul român nu a vrut să plece de la Tottenham în această iarnă. Impresarul a dezvăluit că Drăguşin a fost dorit în Germania şi Italia.

5. Finala Europa League

FRF a depus candidatura pentru organizarea finalei Europa League în 2028 sau 2029. Arena Naţională poate găzdui ultimul act al competiţiei pentru a doua oară în istoria sa, după ce Atletico Madrid s-a impus în 2012 în faţa lui Bilbao, la Bucureşti.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.