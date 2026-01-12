Închide meniul
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 ianuarie - Antena Sport

Home | Antena Sport Update | AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 ianuarie
Video

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 ianuarie

Andrei Nicolae Publicat: 12 ianuarie 2026, 16:49

Comentarii

Alexandru Dobre, la Rapid / Sport Pictures

Pe as.ro găsești cele mai tari știri ale zilei de 12 ianurie, de la oferta primită de Rapid pentru Alex Dobre până la ce a surprins Lamine Yamal în vestiarul Barcelonei după triumful din Supercupa Spaniei.

1. Ofertă pentru Dobre

Alex Dobre poate pleca de la Rapid în această iarnă. Vedeta giuleștenilor e dorită de Maccabi Haifa, locul 4 din Israel. Dacă semnează, va fi coleg cu Lisav Eissat.

2. Viitorul lui Iordănescu

Edi Iordănescu a dat detalii despre revenirea sa pe bancă. Fostul selecționer al României e în “discuții avansate” cu o echipă din Arabia Saudită, a anunțat chiar el.

3. Verdictul lui Chivu

Pe as.ro vezi ce a spus Cristi Chivu după egalul din derby-ul cu Napoli. Antrenorul român a explicat de ce nu câștigă meciurile contra echipelor mari.

4. Jaqueline e pe val

Localitatea din România unde troienele au trecut de un metruLocalitatea din România unde troienele au trecut de un metru
Jaqueline Cristian s-a calificat în optimile de la Adelaide. Românca a învins-o pe Ekaterina Alexandrova după aproape 2 ore. Urmează meciul cu Daria Kasatkina.

5. Fum de sărbătoare

Lamine Yamal a surprins un moment șocant după ce Barcelona a câștigat Supercupa Spaniei. Starul l-a filmat pe portarul Szczęsny fumând în vestiar.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

 

