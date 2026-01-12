AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 ianuarie - Antena Sport

Pe as.ro găsești cele mai tari știri ale zilei de 12 ianurie, de la oferta primită de Rapid pentru Alex Dobre până la ce a surprins Lamine Yamal în vestiarul Barcelonei după triumful din Supercupa Spaniei.
1. Ofertă pentru Dobre
Alex Dobre poate pleca de la Rapid în această iarnă. Vedeta giuleștenilor e dorită de Maccabi Haifa, locul 4 din Israel. Dacă semnează, va fi coleg cu Lisav Eissat.
2. Viitorul lui Iordănescu
Edi Iordănescu a dat detalii despre revenirea sa pe bancă. Fostul selecționer al României e în “discuții avansate” cu o echipă din Arabia Saudită, a anunțat chiar el.
3. Verdictul lui Chivu
Pe as.ro vezi ce a spus Cristi Chivu după egalul din derby-ul cu Napoli. Antrenorul român a explicat de ce nu câștigă meciurile contra echipelor mari.
4. Jaqueline e pe val
Jaqueline Cristian s-a calificat în optimile de la Adelaide. Românca a învins-o pe Ekaterina Alexandrova după aproape 2 ore. Urmează meciul cu Daria Kasatkina.
5. Fum de sărbătoare
Lamine Yamal a surprins un moment șocant după ce Barcelona a câștigat Supercupa Spaniei. Starul l-a filmat pe portarul Szczęsny fumând în vestiar.
Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.
- alex dobre
- barcelona
- cristi chivu
- edi iordanescu
- inter
- jaqueline cristian
- lamine yamal
- rapid
- supercupa spaniei
- WTA Adelaide
