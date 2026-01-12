AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 ianuarie - Antena Sport

Pe as.ro găsești cele mai tari știri ale zilei de 12 ianurie, de la oferta primită de Rapid pentru Alex Dobre până la ce a surprins Lamine Yamal în vestiarul Barcelonei după triumful din Supercupa Spaniei.

1. Ofertă pentru Dobre

Alex Dobre poate pleca de la Rapid în această iarnă. Vedeta giuleștenilor e dorită de Maccabi Haifa, locul 4 din Israel. Dacă semnează, va fi coleg cu Lisav Eissat.

2. Viitorul lui Iordănescu

Edi Iordănescu a dat detalii despre revenirea sa pe bancă. Fostul selecționer al României e în “discuții avansate” cu o echipă din Arabia Saudită, a anunțat chiar el.