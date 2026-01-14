AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 14 ianuarie - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 14 ianuarie 2026, 17:30

Ionuț Cercel, în timpul unui meci / Hepta

Pe as.ro afli cele mai tari știri ale zilei de 14 ianuarie, de la jucătorul accidentat la FCSB în Antalya până la premiul obținut de David Popovici.

1. Alarmă la FCSB

FCSB are probleme înainte de reluarea campionatului. Ionuț Cercel s-a accidentat la genunchi și a părăsit de urgență cantonamentul din Antalya. Fundașul nu va juca la meciul cu FC Argeș.

2. Se vinde Petrolul

Petrolul a fost scos la vânzare și conducerea deja a început discuțiile pentru cedarea echipei. “E o sumă undeva la patru milioane de euro”, a anunțat vicepreședintele clubului.

3. Ilie revine în fotbal

Pe as.ro afli ce rol va ocupa Ilie Dumitrescu odată cu revenirea sa în fotbal. Fostul mare jucător va fi angajat la FRF.

4. Jaqueline se ține sus

Reacţia unei profesoare din Spania, după 3 ani petrecuţi la catedră în România: "Comunistă, comunistă"
Jaqueline Cristian s-a calificat în sferturi la Adelaide, după ce a învins-o pe Daria Kasatkina. Românca a câștigat al doilea set al meciului cu 6-0. Urmează partida cu australianca Birell.

5. Deasupra tuturor

David Popovici a fost ales cel mai bun înotător european al anului 2025. European Aquatics l-a plasat pe român peste francezul celebru Leon Marchand.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

