AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 14 ianuarie - Antena Sport

Pe as.ro afli cele mai tari știri ale zilei de 14 ianuarie, de la jucătorul accidentat la FCSB în Antalya până la premiul obținut de David Popovici.

1. Alarmă la FCSB

FCSB are probleme înainte de reluarea campionatului. Ionuț Cercel s-a accidentat la genunchi și a părăsit de urgență cantonamentul din Antalya. Fundașul nu va juca la meciul cu FC Argeș.

2. Se vinde Petrolul

Petrolul a fost scos la vânzare și conducerea deja a început discuțiile pentru cedarea echipei. “E o sumă undeva la patru milioane de euro”, a anunțat vicepreședintele clubului.