AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 15 aprilie

Viviana Moraru Publicat: 15 aprilie 2026, 16:50

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 15 aprilie, de pe as.ro.

Pe as.ro vezi toate detaliile privind venirea lui Gică Hagi la naţională. Ioan Ovidiu Sabău e gata să se alăture “Regelui”.

1. Sabău, lângă Hagi

Ioan Ovidiu Sabău e gata să colaboreze cu Gică Hagi la naţională. “Regele” urmează să fie numit selecţioner: “Sunt compatibil cu el, aşa cum am fost pe teren”, a spus Sabău, despre Hagi.

2. Lovitură pentru Ekitike

Hugo Ekitike s-a accidentat grav în meciul pierdut de Liverpool cu PSG, în Champions League. Atacantul şi-a rupt tendonul lui Ahile şi va rata şi World Cup 2026, turneu care e live în Universul Antena.

3. Chivu, aproape să semneze

Pe as.ro vezi care va fi noul salariu al lui Cristi Chivu la Inter. Antrenorul român va încasa o sumă uriaşă, după ce-şi va prelungi contractul cu nerazzurrii.

4. Raphinha a răbufnit

Raphinha a răbufnit şi a criticat arbitrajul, după ce Barcelona a fost eliminată de Atletico Madrid din Champions League: “Un meci furat”, a spus starul catalanilor, care riscă suspendarea după declaraţiile date.

5. Play-off-ul NBA, aproape stabilit

Portland Trail Blazers s-a calificat în play-off-ul NBA, care începe pe 18 aprilie, live în AntenaPLAY. Alte şase echipe se luptă pentru ultimele trei locuri rămase neocupate.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

