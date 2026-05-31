Vlad Dragomir a cucerit Cupa Ciprului cu Pafos! Românul va juca din nou în cupele europene

Vlad Dragomir și-a trecut sâmbătă seară în palmares cel de-al treilea trofeu alături de Pafos. Gruparea cipriotă a câștigat pe final partida cu Apollon, scor 2-0 și a cucerit Cupa.
După ce a evoluat în ediția trecută de UEFA Champions League, acum, internaționalul român a reușit să salveze sezonul și va juca în Europa League.
Apollon – Pafos 0-2
După un sezon catastrofal pe plan intern, Pafos a reușit în cele din urmă să salveze acest sezon. Gruparea pentru care evoluează și Vlad Dragomir a învins în finala Cupei Apollon, scor 2-0.
Pafos a obținut victoria grație golurilor târzii marcate de brazilianul Jaja (min. 85), respectiv de portughezul Pepe (min 90+2). Românul convocat de Gică Hagi pentru dubla cu Georgia și Țara Galilor a fost titular și integralist.
