„E adevărată informația!” MM Stoica dă totul din casă! Ce spune despre transferurile lui Pirgic și Florinel Coman

Sebastian Ujica Publicat: 31 mai 2026, 8:31

Calificată în Conference League în urma barajului contra celor de la Dinamo, FCSB se pregătește de o vară intensă pe piața transferurilor.

Nu mai puțin de 6 jucători a spus patronul Becali că vrea să aducă, în timp ce 5 jucători ar putea să plece.

FCSB îi vrea pe Pirgic și Coman

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica, a vorbit despre câteva dintre mutările pregătite pentru mercato.

„Vrem să aducem exact ce discutasem, un fundaș dreapta. Suntem aproape închiși pe acel post. E adevărată informația legată de Stefan Pirgic. Mie mi s-a spus că e aproape rezolvată, dar nu cred că e chiar așa. Îmi place foarte mult. E jucător bun. El junioratul l-a făcut atacant și chiar extremă. Ca profil este un număr opt, dar antrenorul său l-a făcut șesar. E un fel de Adrian Șut. Mi-ar plăcea să putem să îl aducem.

Așteptăm să vedem ce se întâmplă cu Florinel Coman. El mai are un an de contract. Dacă vrea să se întoarcă în țară, îl primim cu brațele deschise. El nu a jucat acolo. Nu știu ce vrea. Are un agent care poate să îi găsească soluții. Acum doi ani putea să revină la noi și a ajuns la Cagliari. Nu e neapărat să plece din Qatar și să vină la noi. Nu se face automat mutarea. Poate să meargă și în altă parte. L-am primi cu mare bucurie. Încercăm să aducem și un jucător de bandă în partea dreaptă. Avem nevoie neapărat. Și de un vârf” a spus Mihai Stoica la Fanatik.

