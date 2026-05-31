Universitatea Craiova, aproape să dea lovitura! Cere 3 milioane de euro pentru fotbalistul urmărit din Bundesliga

Performanță Universității Craiova a atras atenția mai multor cluburi importante din Europa, mai ales că unii jucători au strălucit în acest sezon sub comanda lui Filipe Coelho.

Convocat în premieră la naționala Ucrainei, Oleksandr Romanchuk este unul dintre jucătorii care ar putea pleca din Bănie pe bani mulți în această vară.

Oleksandr Romanchuk, dorit de Dinamo Kiev și echipe din Bundesliga

Oleksandr Romanchuk a fost transferat de Universitatea Craiova la cerința lui Mirel Rădoi, iar stoperul a confirmat și sub comanda lui Filipe Coelho, fiind unul dintre jucătorii exponențiali ai oltenilor în acest sezon.

Evoluțiile solide din defensivă au atras și selecția la echipa națională a Ucrainei, dar și interesul mai multor cluburi din fotbalul european. Football24.ua anunță că Dinamo Kiev monitorizează situația fundașului și ar putea încerca un transfer.

Universitatea Craiova i-a și stabilit prețul: 3 milioane de euro. Pe lângă echipa ucraineană, Romanchuk mai este urmărit de Werder Bremen și Augsburg, dar și de finalista Europa League, Freiburg.