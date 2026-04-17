AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 17 aprilie

Cele mai tari ştiri ale zilei de 17 aprilie
1. Dică, gata de revenire
Nicolae Dică e gata să revină în antrenorat după jumătate de an. Fostul jucător ia în calcul să devină și director sportiv: “Am avut o ofertă”, a dezvăluit Dică.
2. Lovitură la Rapid
Cătălin Vulturar, mijlocașul Rapidului, s-a operat după ce s-a accidentat la umăr în meciul cu “U” Cluj. Fotbalistul ar putea rata șase luni pentru a se recupera complet.
3. Șansele lui Rațiu
Pe as.ro vezi ce șanse are Andrei Rațiu să ajungă în finala Conference League cu Rayo. Spaniolii au trecut în sferturi de AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin.
4. Alaba OUT
Real Madrid a stabilit numele primului jucător care pleacă în vară după sezonul de coșmar. David Alaba se desparte de iberici după cinci ani.
5. Djokovic se retrage
Novak Djokovic și-a anunțat retragerea de la Masters-ul de la Madrid. “Îmi continui recuperarea pentru a mă întoarce curând”, a scris sârbul.
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 16 aprilie
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 15 aprilie
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 14 aprilie
- Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei
- AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 8 aprilie