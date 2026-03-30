AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 30 martie

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 30 martie, de pe as.ro.
Pe as.ro vezi ultimele detalii despre Mircea Lucescu. Selecţionerul rămâne internat, după ce i s-a făcut rău în cantonament.
1. Lucescu, în continuare internat
Lui Mircea Lucescu i se va monta un defibrilator, după ce a leşinat în cantonamentul naţionalei. “Il Luce” nu va sta pe banca “tricolorilor” la meciul cu Slovacia de marţi, care e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
2. Drăguş, încântat de FCSB
Denis Drăguş este încântat de zvonurile privind transferul său la FCSB. Impresarul lui a confirmat totul: “E unul dintre cele mai cunoscute cluburi din fotbalul european”, a spus acesta.
3. Becali s-a convins
Pe as.ro vezi ce a declarat Gigi Becali despre revenirea lui Gică Hagi ca selecţioner. Patronul de la FCSB ştie care va fi prima decizie pe care o va lua “Regele” la naţională.
4. Planul Soranei
Sorana Cîrstea a luat decizia să rămână în România, după ce se va retrage din tenis: “Pentru mine, aici e acasă”, a spus “Sori”, care a revenit în Top 30 WTA.
5. Fanul care a dat lovitura
Un fan a plecat acasă mai bogat cu 20.000 de dolari, după meciul New York Knicks – Oklahoma City Thunder. Americanul a marcat un coş de la mijlocul terenului şi fanii l-au ovaţionat.
Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.
