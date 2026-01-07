Închide meniul
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 7 ianuarie - Antena Sport

Home | Antena Sport Update | AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 7 ianuarie
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 7 ianuarie

Andrei Nicolae Publicat: 7 ianuarie 2026, 16:45

Mircea Lucescu, în timpul unui meci / Profimedia

Pe as.ro afli cele mai tari știri ale zilei de 7 ianuarie, de la reacția lui Mircea Lucescu după ce nu a zburat la Antalya până la declarația lui Messi legată de viitorul său după retragere.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

1. Reacția lui Lucescu

Mircea Lucescu a făcut primele declarații după ce şi-a amânat deplasarea în Antalya. Problemele de sănătate l-au ținut în țară pe selecționer. “Nu m-am simțit foarte bine, atâta tot”, a spus Lucescu.

2. Popescu, înapoi la antrenamente

Mihai Popescu a revenit la antrenamentele FCSB-ului. Fundașul se reface după accidentarea gravă de la meciul României cu Austria.

3. Ora de start

Pe as.ro vezi la ce oră se va juca meciul de mâine dintre Sorana Cîrstea și Aryna Sabalenka din optimile de la Brisbane. Decizia organizatorilor a fost bizară.

4. Ofertă pentru Coelho

Filipe Coelho poate pleca de la Universitatea Craiova. Portughezul se află pe lista celor de la Pafos după doar nouă meciuri petrecute în Bănie.
Filipe Coelho poate pleca de la Universitatea Craiova. Portughezul se află pe lista celor de la Pafos după doar nouă meciuri petrecute în Bănie.

5. Planul lui Messi

Lionel Messi a dezvăluit ce vrea să facă după ce se va retrage. Superstarul argentinian se vede proprietar de club, dar ia în calcul și să devină director sportiv.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

Cine e bucureşteanul care s-a trezit cu o creştere a impozitului de 1.500%
Observator
Cine e bucureşteanul care s-a trezit cu o creştere a impozitului de 1.500%
Ce se mai întâmplă cu divorțul dintre Ilie Năstase și Ioana. Fostul jucător de tenis a dat vestea cea mare
Fanatik.ro
Ce se mai întâmplă cu divorțul dintre Ilie Năstase și Ioana. Fostul jucător de tenis a dat vestea cea mare
