Home | Fotbal | Liga Portugal | Jose Mourinho și-a luat rămas-bun de la Benfica: “Plec cu convingerea asta”. Real Madrid, următoarea destinație

Jose Mourinho și-a luat rămas-bun de la Benfica: “Plec cu convingerea asta”. Real Madrid, următoarea destinație

Andrei Nicolae Publicat: 10 iunie 2026, 13:59

Comentarii
Jose Mourinho și-a luat rămas-bun de la Benfica: Plec cu convingerea asta. Real Madrid, următoarea destinație

Jose Mourinho, la un meci al Benficăi / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Portughezul Jose Mourinho, prezentat ca noul antrenor al lui Real Madrid, şi-a luat rămas bun de la Benfica, afirmând că a fost “o onoare şi un privilegiu” să o reprezinte şi a subliniat “legătura durabilă” pe care a format-o cu foştii săi jucători de la clubul din Lisabona, relatează EFE.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Îi mulţumesc preşedintelui Rui Costa pentru oportunitatea pe care mi-a oferit-o de a lucra pentru Benfica. Să reprezint acest club a fost o onoare şi un privilegiu“, a scris Mourinho într-o postare pe Instagram.

Ce a scris Jose Mourinho în mesajul pentru Benfica

Antrenorul în vârstă de 63 de ani a lăudat, de asemenea, personalul echipei, al cărui profesionalism, dăruire şi competenţă au fost exemplare pe tot parcursul campaniei. Mourinho a încheiat cu un mesaj pentru jucătorii săi, transmiţându-le sincere mulţumiri şi cele mai bune urări de succes personal şi profesional.

Plec cu convingerea că, mai mult decât o clipă, am creat o legătură durabilă: jucătorul meu pentru o zi, jucătorul meu pentru totdeauna“, a concluzionat Mourinho.

Benfica a anunţat, marţi seară, că Real Madrid va plăti clauza de reziliere de 15 milioane euro pentru a-l transfera pe Jose Mourinho, iar câteva minute mai târziu l-a anunţat oficial pe înlocuitorul său, Marco Silva.

Reclamă
Reclamă

Jose Mourinho revine la Real Madrid

Jose Mourinho a ajuns la Benfica în septembrie anul trecut pentru a-l înlocui pe Bruno Lage, care fusese demis, şi a terminat sezonul neînvins în Liga Portugaliei, deşi pe locul trei şi fără a câştiga niciun trofeu.

A fost a doua sa perioadă la clubul din Lisabona, unde şi-a început cariera de antrenor principal în 2000, dar dezacordurile cu conducerea de la acea vreme i-au limitat perioada la club la doar unsprezece meciuri.

El ar urma să înceapă o a doua perioadă la Real Madrid, pe care a antrenat-o între 2010 şi 2013, perioadă în care echipa a câştigat un titlu de campioană, o Cupă a Spaniei şi o Supercupă a Spaniei.

O ploaie chimică invizibilă cade peste întreaga planetă. Poluarea cu TFA va continua să creascăO ploaie chimică invizibilă cade peste întreaga planetă. Poluarea cu TFA va continua să crească
Reclamă

Sursa: Agerpres.ro

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Condamnat definitiv pentru un accident mortal, medicul Dorel Săndesc a obţinut anularea sentinţei
Observator
Condamnat definitiv pentru un accident mortal, medicul Dorel Săndesc a obţinut anularea sentinţei
Cristi și Adelina Chivu l-au nășit la Mykonos pe milionarul român! Evenimentul a fost organizat în mare secret
Fanatik.ro
Cristi și Adelina Chivu l-au nășit la Mykonos pe milionarul român! Evenimentul a fost organizat în mare secret
14:53

Jucătorul de 85.000.000 de euro pleacă de la Manchester United!
14:26

AC Milan a bătut palma cu înlocuitorul lui Max Allegri
13:49

FCSB, gata de noi mutări. Dezvăluirea momentului făcută de omul care se ocupă de transferuri
13:44

Dinamo și-a luat “adio” de la Florentin Petre: “Poveştile de felul acesta nu funcţionează după regulile contractelor”
13:33

Mexic – Africa de Sud (LIVE VIDEO, Joi, 22:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Start pe Azteca la Campionatul Mondial
13:31

Dinamo, bună de plată! Suma importantă pe care bucureştenii trebuie să o achite
Vezi toate știrile
1 E oficial. Nou antrenor la CFR Cluj. Neluțu Varga: “Sper să fie o lovitură pentru noi” 2 EXCLUSIVInternaţionalul român, pe lista lui Dinamo! Concurenţă importantă pentru transfer, chiar din Liga 1 3 E gata! Decizia finală luată de Gaziantep în ceea ce-l privește pe Mirel Rădoi 4 Gigi Becali l-a convins și semnează pe un an! Condiția impusă de patronul de la FCSB 5 Fostul jucător de la FCSB, gata de marea trădare! A fost surprins la sediul clubului marii rivale 6 Dorinel Munteanu a semnat cu noua echipă: “Am acceptat fără ezitare”
Citește și
Cele mai citite
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko KopicNuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic
Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”
Dosar penal și permis suspendat pentru antrenorul din Liga 1! A fost depistat beat la volanDosar penal și permis suspendat pentru antrenorul din Liga 1! A fost depistat beat la volan