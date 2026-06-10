Jose Mourinho și-a luat rămas-bun de la Benfica: “Plec cu convingerea asta”. Real Madrid, următoarea destinație

Portughezul Jose Mourinho, prezentat ca noul antrenor al lui Real Madrid, şi-a luat rămas bun de la Benfica, afirmând că a fost “o onoare şi un privilegiu” să o reprezinte şi a subliniat “legătura durabilă” pe care a format-o cu foştii săi jucători de la clubul din Lisabona, relatează EFE.

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“Îi mulţumesc preşedintelui Rui Costa pentru oportunitatea pe care mi-a oferit-o de a lucra pentru Benfica. Să reprezint acest club a fost o onoare şi un privilegiu“, a scris Mourinho într-o postare pe Instagram.

Ce a scris Jose Mourinho în mesajul pentru Benfica

Antrenorul în vârstă de 63 de ani a lăudat, de asemenea, personalul echipei, al cărui profesionalism, dăruire şi competenţă au fost exemplare pe tot parcursul campaniei. Mourinho a încheiat cu un mesaj pentru jucătorii săi, transmiţându-le sincere mulţumiri şi cele mai bune urări de succes personal şi profesional.

“Plec cu convingerea că, mai mult decât o clipă, am creat o legătură durabilă: jucătorul meu pentru o zi, jucătorul meu pentru totdeauna“, a concluzionat Mourinho.

Benfica a anunţat, marţi seară, că Real Madrid va plăti clauza de reziliere de 15 milioane euro pentru a-l transfera pe Jose Mourinho, iar câteva minute mai târziu l-a anunţat oficial pe înlocuitorul său, Marco Silva.