“Spuneau că vin împrumut după şase luni”. Ianis Stoica, euforic după ce s-a salvat de la retrogradare cu Estrela

Ianis Stoica a oferit prima reacţie, după ce Estrela s-a salvat de la retrogradare. Echipa mijlocaşului român a evitat inclusiv barajul pentru menţinerea în Liga Portugal, după ce a remizat dramatic cu Braga, scor 2-2.

Ianis Stoica a fost titular în duelul din ultima etapă de pe terenul Bragăi. Estrela a reuşit să egaleze în ultimul minut al partidei, 90+6, şi a încheiat sezonul pe locul 15, la egalitate cu formaţia de pe loc de baraj, Casa Pia, dar cu un golaveraj mai bun.

Ianis Stoica le-a dat şi replica celor care l-au criticat, dezvăluind că multe voci credeau că el va reveni în Liga 1, după doar jumătate de sezon în Liga Portugal. Mijlocaşul român s-a declarat foarte bucuros de sezonul avut cu Estrela, mărturisind că îşi doreşte să continue să evolueze în străinătate.

“Sunt foarte fericit. Am reușit să îmi îndeplinesc obiectivul la primul meu sezon în străinătate și mai ales cu un gol la ultima fază. E incredibil și mulțumesc lui Dumnezeu că a făcut-o în așa fel încât să nu mergem la baraj.

Nu m-a contactat nimeni din România. Focusul meu este să joc în străinătate, în continuare, mai ales că am terminat sezonul titular și pot să zic că perioada de acomodare a trecut.