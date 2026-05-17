“Spuneau că vin împrumut după şase luni”. Ianis Stoica, euforic după ce s-a salvat de la retrogradare cu Estrela

Ianis Stoica a oferit prima reacţie, după ce Estrela s-a salvat de la retrogradare. Echipa mijlocaşului român a evitat inclusiv barajul pentru menţinerea în Liga Portugal, după ce a remizat dramatic cu Braga, scor 2-2.
Ianis Stoica a fost titular în duelul din ultima etapă de pe terenul Bragăi. Estrela a reuşit să egaleze în ultimul minut al partidei, 90+6, şi a încheiat sezonul pe locul 15, la egalitate cu formaţia de pe loc de baraj, Casa Pia, dar cu un golaveraj mai bun.
Ianis Stoica, prima reacţie după ce Estrela s-a salvat de la retrogradare
Ianis Stoica le-a dat şi replica celor care l-au criticat, dezvăluind că multe voci credeau că el va reveni în Liga 1, după doar jumătate de sezon în Liga Portugal. Mijlocaşul român s-a declarat foarte bucuros de sezonul avut cu Estrela, mărturisind că îşi doreşte să continue să evolueze în străinătate.
“Sunt foarte fericit. Am reușit să îmi îndeplinesc obiectivul la primul meu sezon în străinătate și mai ales cu un gol la ultima fază. E incredibil și mulțumesc lui Dumnezeu că a făcut-o în așa fel încât să nu mergem la baraj.
Nu m-a contactat nimeni din România. Focusul meu este să joc în străinătate, în continuare, mai ales că am terminat sezonul titular și pot să zic că perioada de acomodare a trecut.
Mi s-a spus că se bazează în continuare și anul viitor pe mine. Normal, în fotbal nu se știe niciodată, dar eu îmi fac treaba acolo unde sunt. Este important că am jucat aici meci de meci și cred că lumea nu s-a așteptat să joc.
Toți, când am venit aici, la Estrela Amadora, spuneau că vin împrumut după șase luni. Mă bucur că am terminat titular și am reușit și să salvez echipa”, a declarat Ianis Stoica, conform golazo.ro.
- Ianis Stoica este cotat la 1,5 milioane de euro
- 4 goluri şi trei pase decisive – cifrele lui Ianis Stoica, în cele 36 de meciuri bifate la Estrela
Ianis Stoica a fost inclus de Gică Hagi şi pe lista stranierilor pentru amicalele cu Georgia şi Ţara Galilor, din iunie. Mijlocaşul speră să se regăsească şi în lotul final convocat de selecţioner.
“Am fost fericit, dar n-am putut să mă bucur pentru că situația la echipă era una sub presiune și n-am putut să mă bucur pe deplin.
Mă bucur că sunt acolo. Acum vom vedea dacă sunt și în lista finală sau nu. Este important că am intrat în circuitul echipei naționale”, a mai spus Ianis Stoica.
Video cu golul marcat de Estrela, în meciul cu Braga, în ultimul minut
- Sporting va juca în Champions League și a lăsat-o pe locul 3 pe Benfica lui Jose Mourinho. Ianis Stoica s-a salvat de la baraj
- Porto a primit trofeul de campioană, după sezonul de vis din Liga Portugal. Sărbătoare pe Dragao
- Reacția neașteptată a lui Mourinho după ce a văzut conflictul dintre Arbeloa și Mbappe! Cui i-a luat partea: ”E dureros!”
- Benfica – Braga 2-2 și Rio Ave – Sporting 1-4. Jose Mourinho, în pericol să rateze Champions League!
- Sporting – Guimaraes 5-1! Gazdele au egalat-o pe Benfica, după ce au umilit echipa românului Tony Strata