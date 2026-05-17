Home | Fotbal | Liga Portugal | “Spuneau că vin împrumut după şase luni”. Ianis Stoica, euforic după ce s-a salvat de la retrogradare cu Estrela

“Spuneau că vin împrumut după şase luni”. Ianis Stoica, euforic după ce s-a salvat de la retrogradare cu Estrela

Viviana Moraru Publicat: 17 mai 2026, 9:37

Comentarii
Spuneau că vin împrumut după şase luni. Ianis Stoica, euforic după ce s-a salvat de la retrogradare cu Estrela

Ianis Stoica, după ce a marcat la Estrela / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ianis Stoica a oferit prima reacţie, după ce Estrela s-a salvat de la retrogradare. Echipa mijlocaşului român a evitat inclusiv barajul pentru menţinerea în Liga Portugal, după ce a remizat dramatic cu Braga, scor 2-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ianis Stoica a fost titular în duelul din ultima etapă de pe terenul Bragăi. Estrela a reuşit să egaleze în ultimul minut al partidei, 90+6, şi a încheiat sezonul pe locul 15, la egalitate cu formaţia de pe loc de baraj, Casa Pia, dar cu un golaveraj mai bun.

Ianis Stoica, prima reacţie după ce Estrela s-a salvat de la retrogradare

Ianis Stoica le-a dat şi replica celor care l-au criticat, dezvăluind că multe voci credeau că el va reveni în Liga 1, după doar jumătate de sezon în Liga Portugal. Mijlocaşul român s-a declarat foarte bucuros de sezonul avut cu Estrela, mărturisind că îşi doreşte să continue să evolueze în străinătate.

“Sunt foarte fericit. Am reușit să îmi îndeplinesc obiectivul la primul meu sezon în străinătate și mai ales cu un gol la ultima fază. E incredibil și mulțumesc lui Dumnezeu că a făcut-o în așa fel încât să nu mergem la baraj.

Nu m-a contactat nimeni din România. Focusul meu este să joc în străinătate, în continuare, mai ales că am terminat sezonul titular și pot să zic că perioada de acomodare a trecut.

Reclamă
Reclamă

Mi s-a spus că se bazează în continuare și anul viitor pe mine. Normal, în fotbal nu se știe niciodată, dar eu îmi fac treaba acolo unde sunt. Este important că am jucat aici meci de meci și cred că lumea nu s-a așteptat să joc.

Toți, când am venit aici, la Estrela Amadora, spuneau că vin împrumut după șase luni. Mă bucur că am terminat titular și am reușit și să salvez echipa”, a declarat Ianis Stoica, conform golazo.ro.

  • Ianis Stoica este cotat la 1,5 milioane de euro
  • 4 goluri şi trei pase decisive – cifrele lui Ianis Stoica, în cele 36 de meciuri bifate la Estrela

Ianis Stoica a fost inclus de Gică Hagi şi pe lista stranierilor pentru amicalele cu Georgia şi Ţara Galilor, din iunie. Mijlocaşul speră să se regăsească şi în lotul final convocat de selecţioner.

Prima reacţie a Alexandrei Căpitănescu după ce a adus România pe podiumul Eurovision: "Am făcut asta împreună"Prima reacţie a Alexandrei Căpitănescu după ce a adus România pe podiumul Eurovision: "Am făcut asta împreună"
Reclamă

“Am fost fericit, dar n-am putut să mă bucur pentru că situația la echipă era una sub presiune și n-am putut să mă bucur pe deplin.

Mă bucur că sunt acolo. Acum vom vedea dacă sunt și în lista finală sau nu. Este important că am intrat în circuitul echipei naționale”, a mai spus Ianis Stoica.

Video cu golul marcat de Estrela, în meciul cu Braga, în ultimul minut

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va încheia „finala” de titlu Univ. Craiova - U Cluj?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
România a obţinut cel mai bun scor din istoria Eurovision. Alexandra Căpitănescu a adus 296 de puncte
Observator
România a obţinut cel mai bun scor din istoria Eurovision. Alexandra Căpitănescu a adus 296 de puncte
Universitatea Craiova îl umple de bani pe fotbalistul de națională! Va câștiga 1,3 milioane de euro în Bănie
Fanatik.ro
Universitatea Craiova îl umple de bani pe fotbalistul de națională! Va câștiga 1,3 milioane de euro în Bănie
11:30

VIDEOBuffalo Sabres – Montreal Canadiens 8-3. Buffalo a înscris 7 goluri la rând şi a trimis seria în meciul 7
11:27

UPDATEXabi Alonso a semnat şi a fost prezentat oficial la Chelsea. Când va prelua echipa
11:13

Surpriza pregătită de Filipe Coelho pentru primul 11 al Universităţii Craiova, la meciul de titlu cu U Cluj
10:43

“Au fost şase luni groaznice”. Condiţiile puse de Daniel Pancu, pentru a continua la CFR Cluj. Ce a spus despre Neluţu Varga
10:37

Universitatea Craiova – U Cluj LIVE TEXT (20:30). Finala pentru titlu se joacă pe Ion Oblemenco. Echipele probabile
10:30

Clubul de top din Europa care va urmări un jucător în “finala” de titlu din Liga 1. Gata să ofere un milion de euro
Vezi toate știrile
1 Thomas Neubert ştie noul antrenor de la FCSB: “Pe 21 mai vine” 2 Artista din România care i-a refuzat banii lui Gigi Becali. “Îi lăsasem vreo 20.000. Mi-era rușine că îi iau înapoi” 3 Cine ar fi crezut: Marius Şumudică a semnat cu FCSB! Gigi Becali a dezvăluit de ce mutarea a picat, în final 4 Jose Mourinho pregăteşte o adevărată bombă la Real Madrid! Vrea să “fure” un star de la Barcelona: “Şoc în fotbal!” 5 Lovitură teribilă pentru Dan Şucu! Îl pierde gratis pe jucătorul pe care s-au plătit 10 milioane de euro! 6 Cristiano Ronaldo nu ştie să piardă! Moment ruşinos după finala Ligii Campionilor Asiei 2
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român