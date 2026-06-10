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OFICIAL | Benfica a anunţat înlocuitorul lui Jose Mourinho: “Şi-a dat acordul pentru această numire”

Alex Masgras Publicat: 10 iunie 2026, 10:46

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OFICIAL | Benfica a anunţat înlocuitorul lui Jose Mourinho: Şi-a dat acordul pentru această numire

Jose Mourinho / Profimedia

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Marco Silva a acceptat să devină noul antrenor principal al echipei Benfica, în contextul în care clubul portughez a oficializat plecarea lui Jose Mourinho la Real Madrid, relatează Reuters.

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Silva, în vârstă de 48 de ani, şi-a încheiat mandatul de cinci ani ca antrenor al echipei Fulham în urmă cu o săptămână, odată cu expirarea contractului său la Craven Cottage.

Benfica a anunţat că a ajuns la un acord cu Marco Silva

Benfica a anunţat că a „ajuns la un acord” cu Silva, care urmează să semneze un contract valabil până la sfârşitul sezonului 2027-2028, cu posibilitatea prelungirii până în sezonul 2028-2029.

A fost anunţată şi plecarea lui Mourinho de la Estadio da Luz, Benfica declarând că Real Madrid le va plăti 15 milioane de euro drept compensaţie pentru readucerea antrenorului de 63 de ani la Bernabeu.

„Antrenorul (n.r. Mourinho) şi-a dat acordul pentru această numire”, se mai precizează într-un comunicat al clubului Benfica. „Astfel s-a încheiat al doilea mandat al lui Jose Mourinho în calitate de antrenor al echipei de fotbal profesionist a clubului Benfica.”

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Mourinho a preluat conducerea echipei Benfica în septembrie şi a dus-o pe locul al treilea în Liga Portugal în acest sezon, echipa terminând campionatul fără înfrângere.

În perioada anterioară în care a antrenat Real Madrid, între 2010 şi 2013, portughezul a câştigat La Liga, Copa del Rey şi Supercupa Spaniei.

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