Detroit Pistons a câștigat matematic Conferința de Est din NBA. Performanță de top după 19 ani de pauză

Detroit Pistons își asigură avantajul terenului propriu în Est după ce câștigă matematic conferința pentru prima oară după 19 ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Locul 1 in sezonul regulat este atins in urma celui de-al patrulea succes din tot atâtea întâlniri cu Philadelphia 76ers în actuala stagiune.

Detroit Pistons, victorie mare pe terenul Philadelphiei 76ers

Șapte jucători au înscris peste 10 puncte de la oaspeți, cel mai bun marcator fiind și cel mai huiduit om al serii, Tobias Harris, fostul jucător de la 76ers care a plecat în 2024 la Pistons după o serie foarte slabă în care Philly au fost scoși în șase meciuri de New York Knicks.

Fanii nu au uitat media de doar 9 puncte pe întâlnire si meciul 6 încheiat fără punct marcat de Harris și l-au apostrofat la fiecare atingere de minge, însă se pare că asta l-a alimentat cu mai multa ambiție.

Detroit ajunge la un bilanț de 8-2 de când s-a accidentat în urma unui colaps al plămânului vedeta echipei, Cade Cunningham.