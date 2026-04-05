Detroit Pistons a câștigat matematic Conferința de Est din NBA. Performanță de top după 19 ani de pauză

Cosmin Petrescu Publicat: 5 aprilie 2026, 10:28

Tobias Harris, în Philadelphia 76ers - Detroit Pistons / Getty Images

Detroit Pistons își asigură avantajul terenului propriu în Est după ce câștigă matematic conferința pentru prima oară după 19 ani.

Locul 1 in sezonul regulat este atins in urma celui de-al patrulea succes din tot atâtea întâlniri cu Philadelphia 76ers în actuala stagiune.

Detroit Pistons, victorie mare pe terenul Philadelphiei 76ers

Șapte jucători au înscris peste 10 puncte de la oaspeți, cel mai bun marcator fiind și cel mai huiduit om al serii, Tobias Harris, fostul jucător de la 76ers care a plecat în 2024 la Pistons după o serie foarte slabă în care Philly au fost scoși în șase meciuri de New York Knicks.

Fanii nu au uitat media de doar 9 puncte pe întâlnire si meciul 6 încheiat fără punct marcat de Harris și l-au apostrofat la fiecare atingere de minge, însă se pare că asta l-a alimentat cu mai multa ambiție.

Detroit ajunge la un bilanț de 8-2 de când s-a accidentat în urma unui colaps al plămânului vedeta echipei, Cade Cunningham.

Philadelphia, de la care a lipsit Joel Embiid, fostul MVP evitând să joace în doua zile consecutive după ce pusese un double-double vineri noapte, 19 puncte și 13 recuperări în victoria cu Minnesota, cade acum pe locul 7 in Est, loc de play-in tournament.

Baschetul din NBA continuă în AntenaPLAY. Luni dimineaţă, de la ora 05:00, va avea loc confruntarea Houston Rockets – Golden State Warriors.

