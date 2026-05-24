Ștefan Târnovanu la Universitatea Craiova? Anunțul făcut de Mihai Rotaru: „Noi îl voiam”

Ștefan Târnovanu și-a pierdut postul de titular la FCSB, după ce finanțatorul Gigi Becali a luat decizia de a-l introduce în echipa de start pe tânărul Matei Popa.

Portarul care a fost convocat și la echipa națională pare decis să părăsească gruparea roș-albastră, iar acesta a fost chiar pe punctul de a fi transferat de Universitatea Craiova.

Ștefan Târnovanu, înlocuitor pentru Isenko

Ștefan Târnovanu a sperat că va juca mai mult în acest final de sezon odată cu venirea lui Mirel Rădoi, însă tehnicianul a părăsit formația roș-albastră după doar cinci partide.

Acesta și-a pierdut statutul de titular, însă putea fi protagonistul unei mutări șocante, fiind dorit la un moment dat de Mihai Rotaru la Universitatea Craiova.

„În momentul când Isenko s-a accidentat, înainte de play-off, ne-am dat seama că ne mai trebuie un portar. Ne trebuie un portar pe termen scurt și mai trebuie încă un portar pentru sezonul următor, pentru că Isenko își revine de abia în octombrie, noiembrie și nu știi cum își revine în primă fază. Și atunci noi am pus întrebări pe piață și ni s-au sugerat doi portari din România: Gertmonas și Târnovanu. Am întrebat agenții lor dacă sunt disponibili să vină. Nu am discutat cu Gertmonas, ci cu agentul lui.